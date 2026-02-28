Πάτρα- Τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη: Χιλιάδες κόσμου στο συλλαλητήριο - ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Με μεγάλη συμμετοχή πολιτών- περίπου 12.000 άτομα- πραγματοποιείται το συλλαλητήριο στην Πάτρα, στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων για τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Από νωρίς πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην πλατεία Γεωργίου, ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου, σωματείων και συλλογικοτήτων. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν εργαζόμενοι, φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικοί, συνταξιούχοι και πολίτες κάθε ηλικίας, με βασικά αιτήματα την απόδοση ευθυνών για την τραγωδία, την ενίσχυση της ασφάλειας στις μεταφορές και τη διασφάλιση δημόσιων και ασφαλών συγκοινωνιών.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από εκπροσώπους σωματείων και φορέων, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην ανάγκη δικαίωσης των θυμάτων και στη λήψη μέτρων ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοιες τραγωδίες.

Μετά το τέλος των ομιλιών, ξεκίνησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού διαδηλωτών.

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε πολλές πόλεις της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της πανελλαδικής ημέρας δράσης για τα τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη.