Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 28/2 και την Δευτέρα 2/3/2026

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑ

ΕΤΩΝ 83

Κηδεύουμε το Σάββατο 28-2-2026 και ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Χαλανδρίτσας.

Η σύζυγος: Φωτεινή

Τα παιδιά του: Γεώργιος και Αγγελική Μπούμπουκα, Θεοδώρα Μπούμπουκα

Τα εγγόνια του: Φωτεινή, Θάνος

Τα αδέλφια του: Αχιλλέας και Βαρβάρα Μπούμπουκα, Χαράλαμπος και Άννα Μπούμπουκα, Κων/νος και Βασιλική Παναγιωτοπούλου, Τρισεύγενη και Γεώργιος Νάτσης, Βασιλική και Μιχάλης Μακαρούνας, Διονυσία χήρα Ιωαμ. Παναγιωτόπουλου

Τα ανίψια του

Οι λοιποί συγγενείς

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΣΩΚΡΑΤΗ ΔΗΜ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΕΤΩΝ 48

Κηδεύουμε το Σάββατο 28.2.2026 και ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης Αρόης Πατρών. Η σορός θα βρίσκεται στον Ι. Ναό από ώρας 11.30 π.μ.

Η ταφή θα γίνει στο Α’ Κοιμητήριο Πατρών.

Τα παιδιά του: Δημήτρης & Αντώνης

Τα αδέλφια του: Βασιλική, Αγγελική & Νίκος, Κατερίνα & Παναγιώτης, Νικολέτα, Νίκος & Ντίνα, Νατάσσα

Τα ανίψια

Οι λοιποί συγγενείς

Η οικογένεια παρακαλεί αντί στεφάνων να δοθούν χρήματα στον σύλλογο Μαχητές, σύλλογος ατόμων με νοητική υστέρηση.

ΚΗΔΕΙΑ

TΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ χήρα ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 88

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 – 2 – 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β΄ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

