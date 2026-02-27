Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 28/2 και την Δευτέρα 2/3/2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑ
ΕΤΩΝ 83
Κηδεύουμε το Σάββατο 28-2-2026 και ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Χαλανδρίτσας.
Η σύζυγος: Φωτεινή
Τα παιδιά του: Γεώργιος και Αγγελική Μπούμπουκα, Θεοδώρα Μπούμπουκα
Τα εγγόνια του: Φωτεινή, Θάνος
Τα αδέλφια του: Αχιλλέας και Βαρβάρα Μπούμπουκα, Χαράλαμπος και Άννα Μπούμπουκα, Κων/νος και Βασιλική Παναγιωτοπούλου, Τρισεύγενη και Γεώργιος Νάτσης, Βασιλική και Μιχάλης Μακαρούνας, Διονυσία χήρα Ιωαμ. Παναγιωτόπουλου
Τα ανίψια του
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΣΩΚΡΑΤΗ ΔΗΜ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΤΩΝ 48
Κηδεύουμε το Σάββατο 28.2.2026 και ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης Αρόης Πατρών. Η σορός θα βρίσκεται στον Ι. Ναό από ώρας 11.30 π.μ.
Η ταφή θα γίνει στο Α’ Κοιμητήριο Πατρών.
Τα παιδιά του: Δημήτρης & Αντώνης
Τα αδέλφια του: Βασιλική, Αγγελική & Νίκος, Κατερίνα & Παναγιώτης, Νικολέτα, Νίκος & Ντίνα, Νατάσσα
Τα ανίψια
Οι λοιποί συγγενείς
Η οικογένεια παρακαλεί αντί στεφάνων να δοθούν χρήματα στον σύλλογο Μαχητές, σύλλογος ατόμων με νοητική υστέρηση.
----------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
TΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ χήρα ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 – 2 – 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β΄ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΣΟΦΙΑ ΧΗΡ. ΠΑΝ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 95
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΤΕΚNΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ,
ΑΝΝΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΜΑΤΖΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ, ΑΡΗΣ, ΣΟΦΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
---------------
