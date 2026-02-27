Back to Top
ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 28/2 και την Δευτέρα 2/3/2026

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σά...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑ

ΕΤΩΝ 83

Κηδεύουμε το Σάββατο 28-2-2026 και ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Χαλανδρίτσας.

Η σύζυγος: Φωτεινή

Τα παιδιά του: Γεώργιος και Αγγελική Μπούμπουκα, Θεοδώρα Μπούμπουκα

Τα εγγόνια του: Φωτεινή, Θάνος

Τα αδέλφια του: Αχιλλέας και Βαρβάρα Μπούμπουκα, Χαράλαμπος και Άννα Μπούμπουκα, Κων/νος και Βασιλική Παναγιωτοπούλου, Τρισεύγενη και Γεώργιος Νάτσης, Βασιλική και Μιχάλης Μακαρούνας, Διονυσία χήρα Ιωαμ. Παναγιωτόπουλου

Τα ανίψια του

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΣΩΚΡΑΤΗ ΔΗΜ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΕΤΩΝ 48

Κηδεύουμε το Σάββατο 28.2.2026 και ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης Αρόης Πατρών. Η σορός θα βρίσκεται στον Ι. Ναό από ώρας 11.30 π.μ.

Η ταφή θα γίνει στο Α’ Κοιμητήριο Πατρών.

Τα παιδιά του: Δημήτρης & Αντώνης

Τα αδέλφια του: Βασιλική, Αγγελική & Νίκος, Κατερίνα & Παναγιώτης, Νικολέτα, Νίκος & Ντίνα, Νατάσσα

Τα ανίψια

Οι λοιποί συγγενείς

Η οικογένεια παρακαλεί αντί στεφάνων να δοθούν χρήματα στον σύλλογο Μαχητές, σύλλογος ατόμων με νοητική υστέρηση.

----------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

TΗΝ  ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ   ΜΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ χήρα ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ   88

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ  ΣΑΒΒΑΤΟ   28 – 2 – 2026   ΚΑΙ   ΩΡΑ  11.00  Π.Μ. ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΑΓΙΟΥ  ΜΗΝΑ  ΛΕΥΚΑΣ Β΄ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ  ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ:

ΔΗΜΗΤΡΑ  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295

Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ 

ΣΟΦΙΑ ΧΗΡ. ΠΑΝ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ  

ΕΤΩΝ 95

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026  ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΤΕΚNΑ:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ,

ΑΝΝΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΜΑΤΖΗΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ, ΑΡΗΣ, ΣΟΦΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ                      

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

---------------

Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 28/2 και την Κυριακή 1/3/2026

 

