Σεζάρ 2026: Τιμητικό βραβείο στον Τζιμ Κάρεϊ από τη Γαλλική Ακαδημία Κινηματογράφου

Το δράμα της Καρίν Ταρντιέ (Carine Tardieu) με τίτλο «The Ties That Bind Us» (L’Attachement), αναδείχθηκε η Καλύτερη Ταινία στην 51η τελετή απονομής των Βραβείων Σεζάρ στο Παρίσι, το βράδυ της Πέμπτης 26/2/2026.

Παράλληλα, ο Αμερικανός ανεξάρτητος δημιουργός Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ (Richard Linklater) κέρδισε το Bραβείο Σκηνοθεσίας για την ταινία «Nouvelle Vague».

To «The Ties That Bind Us» το οποίο έκανε πρεμιέρα πέρυσι στο τμήμα Orizzonti του Διεθνούς Φεστιβάλ της Βενετίας, ακολουθεί τη Βαλέρια Μπρούνι Τεντέσκι (Valeria Bruni Tedeschi) στον ρόλο μιας ευτυχισμένης μοναχικής γυναίκας. «Η ζωή της αλλάζει όταν παρασύρεται στον χαοτικό κόσμο των γειτόνων της, μιας νεαρής οικογένειας της οποίας η ζωή παίρνει μια τραγική τροπή».

Επιπλέον η Βιμάλα Πονς (Vimala Pons) κέρδισε το Σεζάρ Β' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο ίδιο δράμα.

Η ταινία του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ «Nouvelle Vague», ένας ύμνος στο Γαλλικό Νέο Κύμα που ήταν το μεγάλο φαβορί με 10 υποψηφιότητες κέρδισε επίσης τα Βραβεία Μοντάζ, Κοστουμιών και Φωτογραφίας.

Από τις ξεχωριστές στιγμές της 51ης απονομής των Σεζάρ ήταν το τιμητικό Βραβείο Σεζάρ που απονεμήθηκε στον Καναδό σταρ Τζιμ Κάρεϊ, με τον ίδιο να κάνει την έκπληξη επιλέγοντας να μιλήσει εξ ολοκλήρου στα γαλλικά, συγκινώντας το κοινό.

Το βραβείο, που κάθε χρόνο απονέμεται σε διεθνή προσωπικότητα του σινεμά –πέρυσι είχε τιμηθεί η Τζούλια Ρόμπερτς ενώ το 2019 ο αξέχαστος Ρόμπερτ Ρέντφορντ– παρέδωσε στον Τζιμ Κάρει ο Μισέλ Γκοντρί, σκηνοθέτης της «Αιώνιας Λιακάδας Ενός Καθαρού Μυαλού», με τον οποίο είχαν συνεργαστεί πριν από περίπου 22 χρόνια.

Ο Τζιμ Κάρεϊ - Jim Carrey είναι γεννημένος στις 17 Ιανουαρίου 1962 και έχει παίξει σε σημαντικές ταινίες όπως το "Truman show" του Πίτερ Γουίαρ.

Στην ομιλία του, ο Τζιμ Κάρεϊ είπε τα εξής:

«Ως ηθοποιός, κάθε χαρακτήρας που υποδύεσαι είναι σαν πηλός στα χέρια του γλύπτη, τον οποίο διαμορφώνεις σύμφωνα με την επιθυμία της καρδιάς σου. Πόσο τυχερός υπήρξα που μοιράστηκα αυτή την τέχνη με τόσους ανθρώπους που άνοιξαν πραγματικά την καρδιά τους σε μένα. Πριν από περίπου 300 χρόνια, ο προ-προ-προ-προ-προ-προπάππους μου, Μαρκ-Φρανσουά Καρέ, ναι, Καρέ, γεννήθηκε στη Γαλλία, στο Σεν Μαλό και μετανάστευσε στον Καναδά. Απόψε, με αυτή τη μεγαλειώδη τιμή, αυτό το τετράγωνο ολοκλήρωσε τον κύκλο του».

Καταλήγοντας, απευθύνθηκε με χιούμορ στο κοινό λέγοντας: «Λοιπόν, πώς ήταν τα γαλλικά μου; Σχεδόν μέτρια, σωστά; Συγχωρέστε με, δεν μιλούσα γαλλικά, αλλά τα μαθαίνω τώρα. Η γλώσσα μου κουράστηκε».

Να προσθέσουμε, όπως διαβάσαμε στο flix.gr, προβλήθηκε στη διάρκεια της τελετής των Σεζάρ και ένα βίντεο - αφιέρωμα στην εκλιπούσα Γαλλίδα σούπερ σταρ Μπριζίτ Μπαρντό & στο τέλος του βίντεο ακούστηκε από κάποιους από το κοινό η λέξη «Ρατσίστρια!», ωστόσο το γεγονός δεν πήρε διαστάσεις σκανδάλου, όπως πολλοί περιμέναν καθώς ήταν γνωστό πως θα υπήρχε αναφορά στη μεγάλη γαλλίδα σταρ που έφυγε πριν λίγο καιρό από τη ζωή.

Τα βραβεία αναλυτικά:

Καλύτερη Ταινία: L' Attachement της Καρίν Ταρντιέ

Καλύτερη Σκηνοθεσία: Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ για το «Nouvelle Vague»

Καλύτερη Ηθοποιός: Λέα Ντρικέρ για το «Case 137»

Καλύτερος Ηθοποιός: Λοράν Λαφίτ για το «La Plus Riche Femme du Monde»

Β' Γυναικείος Ρόλος: Βιμάλα Πονς για το «L' Attachement»

Β' Ανδρικός Ρόλος: Πιερ Λοτάν για τον «Ξένο»

Βραβείο Πρωοτεμφανιζόμενης Ηθοποιού: Ναντιά Μελιτί για το «La Petite Dernière»

Βραβείο Πρωοτεμφανιζόμενου Ηθοποιού: Τεοντόρ Πελεράν για το «Nino»

Καλύτερο Σενάριο: Φρανκ Ντιμπόσκ, Σάρα Καμίνσκι για το «Un Ours Dans le Jura»

Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο: Καρίν Ταρντιέ, Ραφαέλ Μουσαφίρ, Ανιές Φεβρε για το «L’Αttachement»

Καλύτερο Animation: Άρκο (που προβλήθηκε και στην Πάτρα για 1 εβδομάδα)

Καλύτερη Διεθνής Ταινία: Μια Μάχη Μετά την Άλλη του Πολ Τόμας Άντερσον (ΗΠΑ)

Καλύτερη Μουσική: Αρνό Τουλόν για το «Άρκο»

Καλύτερος Ηχος: Το Τραγούδι του Δάσους

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: Το Τραγούδι του Δάσους του Βενσάν Μινιέ

Καλύτερη Φωτογραφία: Ντέιβιντ Σαμπίλ για το «Nouvelle Vague»

Καλύτερο Μοντάζ: Κατρίν Σβαρτζ για το «Nouvelle Vague»

Καλύτερα Κοστούμια: Πασκαλίν Σαβάν για το «Nouvelle Vague»

Καλύτερα Σκηνικά: Κατρίν Κοσμ για το «L’Inconnu de la Grande Arche»

Καλύτερα Οπτικά Εφέ: Λιζ Φίσερ για το «The Great Arch»

Καλύτερη Πρώτη Ταινία: Nino της Πολίν Λοκές.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ