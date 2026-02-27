Η Γιώτα Κοντογεωργοπούλου παρουσιάζει απόψε το νέο της βιβλίο «ΤΑΜΑΤΑ»

Ένα καθηλωτικό crime μυθιστόρημα με φόντο την πασχαλινή Κέρκυρα

Το νέο αστυνομικό θρίλερ της διευθύντριας σύνταξης του thebest.gr Γιώτας Κοντογεωργοπούλου, «ΤΑΜΑΤΑ», παρουσιάζεται απόψε στην Πάτρα, λίγες μόλις ημέρες μετά την κυκλοφορία του. Το ραντεβού, από τις εκδόσεις BELL και το βιβλιοπωλείο «Γωνιά του Βιβλίου» έχει οριστεί για την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, στις 20:30, στο μπαρ-μουσική σκηνή του Μηχανουργείου-Πολυχώρος Πολιτισμού & Θέατρο Τέχνης (Ευμήλου 2, πίσω από τον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα, Πάτρα). Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Πηνελόπη Αλιβιζάτου, ποιήτρια, μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού Δήμου Πατρέων και Κωνσταντίνος Μάγνης, δημοσιογράφος, συγγραφέας Συμμετέχει η Ηρώ Λεχουρίτη, συνθέτης, ερμηνεύτρια Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Παναγοπούλου.

Τα «Τάματα» με σημείο δράσης την πασχαλινή Κέρκυρα, είναι το πιο ατμοσφαιρικό, απολαυστικά πολυεπίπεδο και καθηλωτικό crime μυθιστόρημα που θα διαβάσετε φέτος! Μυστικά και ενοχές του παρελθόντος διεισδύουν περίτεχνα και μεθοδικά σε μια σκοτεινή και φαινομενικά ανεξήγητη υπόθεση εγκλήματος στο παρόν με αποτέλεσμα η φωτεινή, Πασχαλινή Κέρκυρα να μετατρέπεται σ’ έναν τόπο σκιών, που διψάει για δικαίωση και λύτρωση. Ένα βιβλίο που επιβεβαιώνει τη θέση της Γιώτας Κοντογεωργοπούλου ως μία από τις πιο ξεχωριστές και δυνατές φωνές της σύγχρονης ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας.