Η Γιώτα Κοντογεωργοπούλου παρουσιάζει απόψε το νέο της βιβλίο «ΤΑΜΑΤΑ»

Ένα καθηλωτικό crime μυθιστόρημα με φόντο την πασχαλινή Κέρκυρα
Το νέο αστυνομικό θρίλερ της διευθύντριας σύνταξης του thebest.gr Γιώτας Κοντογεωργοπούλου, «ΤΑΜΑΤΑ», παρουσιάζεται απόψε στην Πάτρα, λίγες μόλις ημέρες μετά την κυκλοφορία του.
Το ραντεβού, από τις εκδόσεις BELL και το βιβλιοπωλείο «Γωνιά του Βιβλίου» έχει οριστεί για την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, στις 20:30, στο μπαρ-μουσική σκηνή του Μηχανουργείου-Πολυχώρος Πολιτισμού & Θέατρο Τέχνης (Ευμήλου 2, πίσω από τον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα, Πάτρα).
Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:
Πηνελόπη Αλιβιζάτου, ποιήτρια, μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού Δήμου Πατρέων και Κωνσταντίνος Μάγνης, δημοσιογράφος, συγγραφέας
Συμμετέχει η Ηρώ Λεχουρίτη, συνθέτης, ερμηνεύτρια
Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Παναγοπούλου.
Τα «Τάματα» με σημείο δράσης την πασχαλινή Κέρκυρα, είναι το πιο ατμοσφαιρικό, απολαυστικά πολυεπίπεδο και καθηλωτικό crime μυθιστόρημα που θα διαβάσετε φέτος!
Μυστικά και ενοχές του παρελθόντος διεισδύουν περίτεχνα και μεθοδικά σε μια σκοτεινή και φαινομενικά ανεξήγητη υπόθεση εγκλήματος στο παρόν με αποτέλεσμα η φωτεινή, Πασχαλινή Κέρκυρα να μετατρέπεται σ’ έναν τόπο σκιών, που διψάει για δικαίωση και λύτρωση.
Ένα βιβλίο που επιβεβαιώνει τη θέση της Γιώτας Κοντογεωργοπούλου ως μία από τις πιο ξεχωριστές και δυνατές φωνές της σύγχρονης ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας.
Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου
Μεγάλο Σάββατο, Κέρκυρα. Σε ένα παλιό κτίριο στο Λιστόν, ένα παιδί βρίσκεται δολοφονημένο. Πάνω στο σώμα του, ένα παράξενο σημάδι· ένα μήνυμα που οδηγεί σε έναν σκοτεινό, ξεχασμένο τόπο. Όσοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην παλιά πολυκατοικία γίνονται ύποπτοι. Ζωές φαινομενικά ήσυχες αρχίζουν να ραγίζουν.
Ένα κέρινο τάμα.
Ένα εγκαταλελειμμένο χωριό.
Ένα αλλόκοτο κορίτσι.
Ένα πολύνεκρο τροχαίο.
Μια σχέση στην Εντατική.
Και το βουητό των μελισσών.
Κάθε τάμα, μια ιστορία. Κάθε υπόσχεση, ένα ψέμα. Κι ένα παιδί συνεχίζει να δείχνει τον δρόμο προς κάτι που κανείς δε θέλει να θυμηθεί.
Η λύση βρίσκεται εκεί που κανείς δε θέλει να κοιτάξει. Ένα σκοτεινό αστυνομικό θρίλερ για τη μνήμη, την ενοχή και τα δεσμά που δεν λύνονται ούτε με τον θάνατο.
«Σ’ αυτό το βιβλίο, το σκοτάδι δεν έρχεται από τη σκιά. Έρχεται από το φως. Από όσα δεν θέλουμε να θυμηθούμε. Το φως στο εξώφυλλο είναι παραπλανητικό. Όπως και στη ζωή, το πιο σκοτεινό κομμάτι της ιστορίας δεν βρίσκεται στο σκοτάδι, αλλά μέσα στο φως.»
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr