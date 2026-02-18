Ετοιμάζεται βιογραφική ταινία για τη θρυλική τραγουδίστρια της τζαζ και μπλουζ, Ντάινα Ουάσινγκτον

Μία βιογραφική, μουσική ταινία βασισμένη στη ζωή της θρυλικής Αφροαμερικανίδας τραγουδίστριας της τζαζ και της μπλουζ Ντάινα Ουάσινγκτον είναι στα σκαριά, με την 64χρονη Βρετανίδα θεατρική συγγραφέα Ουίνσομ Πίνοκ-Winsome Pinnock να υπογράφει το σενάριο και τον αγαπητό Αμερικανό ηθοποιό Ντάνι Γκλόβερ να έχει την εκτελεστική παραγωγή.

Η ταινία θα καταγράψει μια καθοριστική περίοδο δύο εβδομάδων στο Λονδίνο, στο απόγειο της καριέρας της Ντάινα Ουάσινγκτον, μετά τη διεθνή επιτυχία της βραβευμένης με Grammy επιτυχίας της το 1959, «What A Difference A Day Made».

Η Ντάινα Ουάσινγκτον υπήρξε Αμερικανίδα τραγουδίστρια και πιανίστρια, και μια από τις πιο δημοφιλείς μαύρες γυναίκες καλλιτέχνιδες της δεκαετίας του 1950. Είχε γεννηθεί στις 29 Αυγούστου 1924, στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ και απεβίωσε στις 14 Δεκεμβρίου 1963, στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν, στα 39 της μόλις χρόνια.

Η Dinah Washington ήταν μία υπερταλαντούχα μουσικός που αντιμετώπιζε το τραγούδι και την μουσική ως ένα είδος αντίστασης και θεραπείας ανέφερε σε δήλωση της η Pinnock προσθέτοντας πως “παρότι η επαναστατικότητα της είχε ένα μεγάλο κόστος, την ίδια ώρα της επέτρεψε να μετουσιώσει & να εκφράσει τις ελπίδες και προσδοκίες των μαύρων γυναικών ανοίγοντας ένα μονοπάτι που ακολούθησαν πολλές άλλες Αφροαμερικανίδες καλλιτέχνιδες στη συνέχεια”.

Ο 79χρονος θρύλος του σινεμά Ντάνι Γκλόβερ έχει παίξει σε ταινίες όπως το "Φονικό Όπλο", το "Πορφυρό Χρώμα", κ.α., ενώ το 2018 έπαιξε στην ταινία "Ο Κύριος και το Όπλο" πλάι στον αξέχαστο Ρόμπερτ Ρέντφορντ και τον Τομ Γουέιτς.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ

H φωτ. της Dinah Washington έχει credit: Hulton Archive/Getty Images και προέρχεται από την ανάρτηση του deadline.com