Φόρο τιμής στον εμβληματικό ηθοποιό Ρόμπερτ Ντιβάλ αποδίδουν σταρ του Χόλιγουντ

Ιδιαίτερη θλίψη & συγκίνηση έχει σκορπίσει στο Χόλιγουντ ο θάνατος του βραβευμένου με Όσκαρ α' ανδρικού ρόλου, Αμερικανού ηθοποιού Ρόμπερτ Ντιβάλ (Robert Duvall), ο οποίος έσβησε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 σε ηλικία 95 ετών, αφήνοντας πίσω του μια θρυλική καριέρα στον κινηματογράφο για πάνω από 7 δεκαετίες.

Ο διάσημος και πολύ καλός ηθοποιός είχε κερδίσει το βραβείο Όσκαρ καλύτερου α’ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Τρυφερές σχέσεις-Tender Mercies» του Μπρους Μπέρσεφορντ στην απονομή του 1984.

Ο εκλιπών ηθοποιός είχε γεννηθεί στις 5 Ιανουαρίου 1931, στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια & απεβίωσε στις 15 Φεβρουαρίου 2026, στο Middleburg της Βιρτζίνια των ΗΠΑ.

Ο Άνταμ Σάντλερ (Adam Sandler), που είχε παίξει με τον Ντιβάλ στην αθλητική δραματική ταινία ταινία «Hustle», παραγωγής 2022 σε σκηνοθεσία Jeremiah Zagar, μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο σε ανάρτησή του στο Instagram, γράφοντας πως ο Ρόμπερτ Ντιβάλ ήταν «ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς που είχαμε ποτέ», σύμφωνα με το Variety.

«Αστείος όσο δεν πάει. Δυνατός όσο δεν πάει. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος για να συζητάς και να γελάς μαζί του», συνέχισε ο Άνταμ Σάντλερ προσθέτοντας πως «τον αγαπούσαμε πολύ. Όλοι μας. Άφησε πίσω του τόσες θρυλικές ταινίες. Δείτε τες όποτε μπορέσετε. Στέλνουμε τα συλλυπητήριά μας στη σύζυγό του, Λουσιάνα και σε όλη την οικογένεια και τους φίλους του».

Η Βαϊόλα Ντέιβις (Viola Davis) που είχε παίξει με τον Ντιβάλ στο περιπετειώδες θρίλερ "Χήρες-Widows" σε σκηνοθεσία του Βρετανού Στιβ ΜακΚουίν, έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram Threads ότι ήταν «τιμή» της που βρέθηκε στο πλευρό του Ντιβάλ, στο θρίλερ «Widows» του 2018.

«Ένιωθα δέος» πρόσθεσε η ηθοποιός. "Πάντα ένιωθα δέος για τις επιβλητικές ερμηνείες σου που ήταν ταυτόχρονα ήσυχες και κυρίαρχες. Ήσουν ένας γίγαντας…ένα είδωλο…«Apocalypse Now», «The Godfather», «To Kill a Mockingbird», «Tender Mercies», «The Apostle», «Lonesome Dove»…κλπ. Το μεγαλείο σου δεν πεθαίνει ποτέ. Μένει εδώ…ως δώρο. Αναπαύσου εν ειρήνη, κύριε", τόνισε.

Ο ηθοποιός Μάικλ Κίτον (Michael Keaton), ο οποίος πρωταγωνίστησε μαζί με τον Ντιβάλ στην κωμωδία του Ρον Χάουαρντ (Ron Howard) «The Paper» (1994), μοιράστηκε ένα πορτρέτο του ηθοποιού στο Instagram με τη λεζάντα: «Άλλος ένας φίλος "έφυγε". Παίξαμε μαζί και γίναμε φίλοι. Μοιραστήκαμε ένα υπέροχο απόγευμα στην μπροστινή μου βεράντα μιλώντας για άλογα. Ήταν η προσωποποίηση του μεγαλείου ως ηθοποιός».

Ο 54χρονος Αμερικανός ηθοποιός Γουόλτον Γκόγκινς (Walton Goggins) σε ανάρτησή του στο Instagram έκανε λόγο για μια δυσαναπλήρωτη απώλεια, χαρακτηρίζοντας τον εκλιπόντα ως τον «μεγαλύτερο αφηγητή όλων των εποχών».

«Το ουράνιο φως μόλις έχασε τη λάμψη του…Σίγουρα την έχασε για μένα», ξεκίνησε ο ηθοποιός την ανάρτησή του ενώ μοιράστηκε στιγμιότυπα από τα γυρίσματα της ταινίας «The Apostle», τα οποία κρατούσε στο αρχείο του για τρεις δεκαετίες. Ο Γκόγκινς, που ήταν μόλις 24 ετών όταν γνώρισε τον Ντιβάλ και είχε ένα μικρό ρόλο στη ταινία αυτή, τόνισε πως η συνεργασία τους παραμένει η σημαντικότερη εμπειρία της ζωής του, περιγράφοντας τον εμβληματικό ηθοποιό ως φίλο, μέντορα και την προσωπική του «πυξίδα» στην τέχνη.

Για το "The Apostle" παραγωγής του 1997, αξίζει να αναφέρουμε, πως έφερε & την σκηνοθετική υπογραφή του Ντιβάλ, πως είχε προβληθεί στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα στο Cannes Film Festival το 1998 και πως ο Duvall είχε προταθεί για το Όσκαρ καλύτερου α' ανδρικού ρόλου.

«Ο σπουδαιότερος κονσιλιέρε που έχει δει ποτέ η οθόνη. Μπράβο, Ρόμπερτ Ντιβάλ», έγραψε η Τζέιμι Λι Κέρτις (Jamie Lee Curtis) σε ανάρτησή της στο Instagram.

Ο συνδιευθύνων σύμβουλος του Netflix, Τεντ Σαράντος (Ted Sarandos), τίμησε επίσης τη μνήμη του ηθοποιού συνοδεύοντας την ανάρτησή του στο Instagram, με στιγμιότυπα από τα πιο διάσημα έργα του. Έγραψε τα εξής: «Το να είσαι ένας ηθοποιός που μπορεί να κλέβει την παράσταση σε κάθε σκηνή ορισμένων από τις καλύτερες ταινίες που γυρίστηκαν ποτέ και ταυτόχρονα να είσαι ένας πρωταγωνιστής ικανός να σηκώσει στις πλάτες του φιλμ, μικρά και μεγάλα, δεν είναι μικρό κατόρθωμα για το Χόλιγουντ. Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ ήταν αυτού του είδους ο ηθοποιός και αυτού του είδους ο σταρ. Σήμερα χάσαμε έναν από τους κορυφαίους — ευτυχώς, θα έχουμε πάντα τον Tom Hagen, τον αντισυνταγματάρχη Bill Kilgore, τον Bull Meechum, τον Mac Sledge και όλους τους σπουδαίους χαρακτήρες που ενσάρκωσε για εμάς».

Όπως ανακοίνωσε η σύζυγος του ηθοποιού, Λουτσιάνα ο Ρόμπερτ Ντυβάλ πέθανε «ειρηνικά» στο σπίτι του στο Μίντλμπουργκ της Βιρτζίνια την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου ενώ πρόσθεσε ότι δεν θα τελεστεί επίσημη τελετή.

Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ είχε υποδυθεί τον σύμβουλο της οικογένειας Κορλεόνε στην εμβληματική ταινία των 3 Όσκαρ, «Ο Νονός» του Φράνσις Φορντ Κόπολα, ρόλος που του χάρισε & την πρώτη από τις 7 υποψηφιότητές του για Όσκαρ. Η ερμηνεία του στην ταινία του 1972 θεωρείται ορόσημο στην καριέρα του, ενώ επανέλαβε τον ρόλο δύο χρόνια αργότερα στο «Ο Νονός II» επίσης του Κόπολα, με τον οποίο είχε συνεργαστεί και στο "Apocalypse Now-Αποκάλυψη Τώρα" (1979) ενώ είχε κάνει & μία εμφάνιση στην "Συνομιλία" το 1974 όπου πρωταγωνιστούσε ο Τζιν Χάκμαν.

Ήταν εξαιρετικός στο Οσκαρικό "Δίκτυο-Network" (1976) του Σίντνει Λιούμετ, στο γουέστερν του Κέβιν Κόστνερ "Open Range" (2003), στο "The Judge-Ο Δικαστής" το 2014, του David Dobkin όπου συμπρωταγωνίστησε με τον Robert Downey Jr. και προτάθηκε ξανά για Όσκαρ, στο "Colors" το 1988 του Ντένις Χόπερ όπου έπαιξε με τον Σον Πεν, στο αθλητικό δράμα με θέμα το μπέιζμπολ, "The Natural-Ο Καλύτερος" (1984) του Μπάρι Λέβινσον πλάι στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, όπου είχε ενσαρκώσει έναν αθλητικογράφο, τον Max Mercy, στο "Days of Thunder" (1990) πλάι στον Τομ Κρουζ, με τον οποίο ξαναδούλεψε το 2012 στο "Jack Reacher" του Κρίστοφερ Μακουάρι καθώς και στο δικαστικό δράμα "A Civil Action" το 1999 με τον Τζον Τραβόλτα σε σκηνοθεσία του Steven Zaillian όπου παραγωγοί ήταν οι Scott Rudin, Robert Redford και Rachel Pfeffer και στο δραματικό φιλμ "The Great Santini" (1979) του Lewis John Carlino.

Όπως θύμισε το flix.gr στην ανάρτηση του, ο Ντιβάλ στο «Αποκάλυψη Τώρα!» το 1979, ενσάρκωσε τον παρανοϊκό, αλόγιστο σαδιστή Αντισυνταγματάρχη Κίλγκορ, και έδωσε μια από τις κλασικές, υπαρξιακές θα έλεγε κανείς, ατάκες του κινηματογράφου: «I love the smell of napalm in the morning».

Εκτός από την ταινία «Απόστολος», όπου υποδύθηκε έναν ιεροκήρυκα που σκοτώνει τον εραστή της γυναίκας του, ο Ντιβάλ σκηνοθέτησε 2 ακόμα ταινίες, το «Assassination Tango» το 2002 και το υπέροχο γουέστερν «Wild Horses» το 2015 όπου επίσης έπαιζε μαζί με τους James Franco, Josh Hartnett, Adriana Barraza.

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα έγραψε στο προφίλ του για τον Ντιβάλ, «Τι μεγάλο πλήγμα να μαθαίνω για την απώλεια του Ρόμπερτ Ντιβάλ. Τόσο σπουδαίος ηθοποιός και τόσο ουσιαστικό μέρος της American Zoetrope από τα πρώτα της βήματα».

Ο Αλ Πατσίνο, συμπρωταγωνιστής του Ρόμπερτ Ντιβάλ στον θρυλικό «Νονό», είπε πως «ήταν αυτό που λένε γεννημένος ηθοποιός. Η σύνδεσή του με την τέχνη, η κατανόηση και το εκπληκτικό του χάρισμα θα μείνουν για πάντα αξέχαστα. Θα μου λείψει» ενώ ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, συνεργάτης του και στον «Νονό ΙΙ» αλλά και στο θρίλερ «True Confessions-Καυτές Μαρτυρίες» (1981) σε σκηνοθεσία Ulu Grosbard, έγραψε, «Ο Θεός να ευλογεί τον Μπόμπι. Μακάρι να ζήσω μέχρι τα 95. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».

Ο πρώτος κινηματογραφικός ρόλος του Ντιβάλ, ήταν αυτός του «διαφορετικού» γείτονα της οικογένειας Φιντς, του Μπου Ράντλεϊ, στο κλασικό «To Kill a Mockingbird» του Ρόμπερτ Μάλιγκαν, το 1962 όπου είχε πρωταγωνιστήσει ο αξέχαστος Gregory Peck.

Σίγουρα ένας μοναδικός ηθοποιός με πάντα "ψαγμένες" ερμηνείες, με περγαμηνές του Actors Studio (το δραματικό φιλμ "Tomorrow" του 1972 σε σκηνοθεσία Τζόζεφ Άντονι είχε αναπτυχθεί στο Actors Studio και αποτελούσε την προσωπική του αγαπημένη ταινία & ερμηνεία), ο οποίος την περίοδο που σπούδαζε θέατρο στη Νέα Υόρκη, μοιραζόταν όπως διαβάσαμε, ένα διαμέρισμα με τον Ντάστιν Χόφμαν ενώ διατηρούσε στενή φιλία και με τον Τζιν Χάκμαν, συνομήλικο του, νεαρό ακόμη τότε ηθοποιό.

Τέλος όπως γράφτηκε, ο Ντιβάλ ήταν πραγματικά ένας από τους τελευταίους μεγάλους ηθοποιούς της παλιάς χρυσής εποχής του Χόλιγουντ.

