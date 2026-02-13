«Μεγαλώνοντας Ήρεμα Παιδιά σε έναν Ανήσυχο Κόσμο» - Νέα Κυκλοφορία από τις Εκδόσεις Anubis

Το νέο βιβλίο των καταξιωμένων οικογενειακών συμβούλων Ashley Graber και Maria Evans, με τίτλο «Μεγαλώνοντας Ήρεμα Παιδιά σε έναν Ανήσυχο Κόσμο» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Anubis, έρχεται να προσφέρει πρακτικές λύσεις στη σύγχρονη καθημερινότητα.

Με βαθιά κατανόηση στις πραγματικές ανησυχίες των γονέων, οι συγγραφείς προσφέρουν τη βοήθεια που χρειάζεται κάθε οικογένεια για να καθοδηγήσει τα παιδιά της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, παρά τις δυσκολίες και τους έντονους ρυθμούς της εποχής.

Το βιβλίο «Μεγαλώνοντας Ήρεμα Παιδιά σε έναν Ανήσυχο Κόσμο» υπόσχεται να δείξει στους γονείς ότι, αν και το έργο τους μοιάζει καμιά φορά περίπλοκο κι απαιτητικό, υπάρχουν τρόποι να βοηθήσουν τα παιδιά τους να ανθίσουν.

Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου

Με κατανόηση στις πραγματικές ανησυχίες των γονέων, το βιβλίο αυτό θα σας προσφέρει τη βοήθεια που χρειάζεστε για να καθοδηγήσετε τα παιδιά σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο παρά τις δυσκολίες της καθημερινότητας.

Σήμερα, τα παιδιά είναι πιο εκτεθειμένα στο στρες από ποτέ άλλοτε. Ως γονείς, θέλετε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από αυτά τα αποπνικτικά συναισθήματα, μα αυτό μπορεί καμιά φορά να μοιάζει ακατόρθωτο. Υπάρχουν όμως τρόποι να βοηθήσετε και το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας θα σας δείξει ακριβώς αυτό.

Η Ashley Graber και η Maria Evans, οικογενειακοί σύμβουλοι με πολυετή πείρα, παρουσιάζουν τη μέθοδο SAFER, μία απλή αλλά δυναμική προσέγγιση πέντε βημάτων σχεδιασμένη για να βοηθήσει παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών στη διαχείριση των συναισθημάτων τους και στην ανάπτυξη υγιούς αυτοπεποίθησης.

Το βιβλίο αυτό θα σας βοηθήσει:

Να εντοπίσετε τα κρυφά σημάδια άγχους και να φτάσετε στη ρίζα τους.

Να προσφέρετε στο παιδί σας τα κατάλληλα εργαλεία για τη διαχείριση των συναισθημάτων του.

Να κάνετε όλες τις «δύσκολες» συζητήσεις, αξιοποιώντας μεθόδους εγκεκριμένες από παιδοψυχοθεραπευτές.

Να καλλιεργήσετε την ανεξαρτησία και την αυτοπεποίθηση του παιδιού σας.

Να δημιουργήσετε ένα συναισθηματικά ασφαλές περιβάλλον στο σπίτι βοηθώντας στη μείωση του άγχους.

Κριτικές για το βιβλίο:

«Σε όλους εκείνους τους γονείς που δεν ξέρουν τι να πουν ή πώς να το πουν – αυτό το βιβλίο είναι για εσάς.» − Allison Edwards, συγγραφέας

«Η Ashley Graber και η Maria Evans “μιλούν” στον αναγνώστη σαν καλές φίλες – ήρεμες και υποστηρικτικές. Σε καταλαβαίνουν απόλυτα, σου κρατούν το χέρι και σε βοηθούν με υπομονή στην προσπάθειά σου να δημιουργήσεις ένα γαλήνιο και ασφαλές κλίμα για τα παιδιά σου.» − Hunter Clarke-Fields, συγγραφέας

«Οι γονείς έχουν επιτέλους όλα τα εργαλεία που χρειάζονται για να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους με σύνεση και σιγουριά.» − Maria Shriver, δημοσιογράφος και bestselling συγγραφέας

«Ένα βιβλίο γεμάτο από πολύτιμες συμβουλές και εγκεκριμένα εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς να μεγαλώσουν παιδιά ικανά να διαχειρίζονται ακόμα και τις σημαντικότερες ανησυχίες τους.» − Tina Payne Bryson, PhD, συγγραφέας

*Το βιβλίο αυτό των 280 σελίδων, είναι διαθέσιμο σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία (και της Πάτρας) καθώς και στα online καταστήματα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ