Πάτρα-θέατρο act: Μια μέρα με τα Καρναβαλοπλάσματα - Τελευταία παράσταση

Το θέατρο act ανακοινώνει την τελευταία παράσταση για το καρναβαλικό δρώμενο για παιδιά «Μια μέρα με τα Καρναβαλοπλάσματα» σε σύλληψη – χορογραφία – σκηνοθεσία της Μαριμίλλης Ασημακοπούλου.

Μια ολοκληρωμένη βιωματική καρναβαλική εμπειρία για παιδιά, με άξονες τη χαρά, την αποδοχή, τη φιλία και τη συναισθηματική έκφραση. Θέατρο, μουσική, χορός και παιχνίδι, ξεσηκώνουν τα παιδιά και τους γονείς και δημιουργούν ένα ασφαλές, χαρούμενο και συμμετοχικό περιβάλλον. Η εμπειρία ξεκινά με τη δημιουργική υποδοχή των παιδιών από την εικαστικό της παράστασης Phaedra, η οποία, μέσα από face painting, τα προετοιμάζει και τα εισάγει ομαλά στο καρναβαλικό κλίμα.

Ακολουθεί διαδραστική θεατρική παράσταση με τις ηθοποιούς Χριστίνα Μπακαστάθη και Δανάη Καραβαγγέλη, ενώ στο τέλος ακολουθεί καθοδηγούμενο καρναβαλικό party, όπου οι ηθοποιοί εμψυχώνουν τα παιδιά σε ομαδικό παιχνίδι και χορό, χωρίς διαχωρισμούς και αποκλεισμούς.

ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο «Μια μέρα με τα Καρναβαλοπλάσματα» είναι ένα χαρούμενο, διαδραστικό θεατρικό παραμύθι για παιδιά, γεμάτο χιούμορ, έντονα χρώματα, μουσική και ρυθμό. Η ιστορία ακολουθεί δύο καρναβαλοπλάσματα, τη Δανούκα και τη Χριστούκα, που εμφανίζονται κάθε χρόνο από τις 17 Ιανουαρίου έως την Καθαρή Δευτέρα στην Πάτρα, συμμετέχοντας στο ξακουστό καρναβάλι της πόλης. Η Δανούκα είναι ντροπαλή και δειλή· συχνά προσπαθεί να εντυπωσιάσει λέγοντας μικρά ψεματάκια. Αντίθετα, η Χριστούκα είναι χαρούμενη, ειλικρινής και γεμάτη αυτοπεποίθηση. Μέσα από το παιχνίδι, το χορό και το γέλιο, οι δύο ηρωίδες μαθαίνουν –και διδάσκουν στα παιδιά– την αξία της αυτοαποδοχής, του σεβασμού στη διαφορετικότητα και της φιλίας, χωρίς την ανάγκη «διόρθωσης» του άλλου.

Κεντρικό μήνυμα του έργου αποτελεί η ιδέα ότι κάθε παιδί έχει το δικό του μοναδικό «κουμπί χαράς»: τον προσωπικό του τρόπο να εκφράζεται, να συμμετέχει και να νιώθει ασφάλεια.

Διάδραση, μουσική, ρυθμός, γέλιο! Μια μοναδική καρναβαλική εμπειρία χαράς, συμμετοχής και αποδοχής, αφιερωμένη στα παιδιά και στη δύναμη της φιλίας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύλληψη – Χορογραφία: Μαριμίλλη Ασημακοπούλου

Μουσική επένδυση: Παναγιώτης Χριστόπουλος

Εικαστική επιμέλεια: Phaedra

Κατασκευή κοστουμιών: Νίκη Αντζουλάτου

Κατασκευή σκηνικού: Παναγιώτης Πανταζόπουλος

Αφίσα: Δέσποινα Μουρτά

Φωτογραφία: Νίκος Τσακανίκας

Face painting: Phaedra – Ιωάννα Πουλή.

Ηθοποιοί: Χριστίνα Μπακαστάθη, Δανάη Καραβαγγέλη.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΘEΑΤΡΟ ACT

Σκάλες Γεροκωστοπούλου, Πάτρα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα: 18.00.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 2610272037 & 6936122263

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 10€ (Γενική είσοδος)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://www.more.com/gr-el/ tickets/theater/carnival/mia- mera-me-ta-karnabaloplasmata

Εκ των υποστηρικτών των παραστάσεων του θεάτρου act είναι και το thebest.gr.