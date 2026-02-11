Δυναμική παρουσία του Θεατρικού Εργαστηρίου της Πολυφωνικής σε καρναβαλικές και παιδικές σκηνές

Με τρεις ξεχωριστές παραστάσεις το παρελθόν Σαββατοκύριακο, το Θεατρικό Εργαστήρι της Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας, υπό τη διεύθυνση της Αθηνάς Καλλιμάνη, έδωσε δυναμικό «παρών» στις εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού, συνδυάζοντας τη σάτιρα με την καλλιτεχνική δημιουργία και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα μικρών και μεγάλων.

Συγκεκριμένα το Σάββατο το πρωί, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι Πάτρας, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «ΘΕΑΤΡΟΚΑΡΝΑΒΑΛΟΞΕΦΑΝΤΩΜΑΤΑ» στην Πλατεία Γεωργίου, με τη συμμετοχή 9 θεατρικών ομάδων της πόλης μας, τα οποία παρουσίασαν ολιγόλεπτα σατιρικά κωμικά δρώμενα. Το ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», παρουσίασε το δρώμενο: «Πάνω πόλη χαβαλέ, κάτω πόλη κυριλέ», ενώ στα μεσοδιαστήματα των παρουσιάσεων η Δημοτική Μουσική και η 40μελής ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» (Διεύθυνση: Γιώργος Μπουρδόπουλος), έπαιξαν διάφορους επίκαιρους σκοπούς.

Το Σάββατο το απόγευμα, στο Θέατρο Μπάρρυ, πραγματοποιήθηκε η παιδική παράσταση: «Σε τρελό πανικό! Δένδρα- Ψάρια χτυπούν συναγερμό», με τη συνδιοργάνωση του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, αλλά και με τη συνεργασία της Αντιδημαρχίας Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Επρόκειτο για μία παράσταση, της οποίας το κείμενο έχει σαν στόχο να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία μας, ώστε να δει το περιβάλλον σαν μία υπόθεση που αφορά σε όλον τον κόσμο και σαν μία υποχρέωση για τη δημιουργία ενός καλύτερου αύριο για μας και τα παιδιά μας.

Συντελεστές:

Κείμενα: Άννα Δενδρινού, Πάνος Ζάχαρης, Αργύρης Χιόνης, Βασίλης Γιαννακόπουλος, Αθηνά Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου

Στίχοι: Σωτήρης Πενιάς, Μάρθα Βασκαντήρα

Διερμηνεία από το LampSign Agency: Ειρήνη Ανδρικοπούλου & Λαμπρινή Παπαπροκοπίου

Επιμέλεια & Κατασκευή κουστουμιών: Δημήτρης Ράπτης

Διασκευή-Δραματοποίηση-Σκηνοθεσία: Αθηνά Καλλιμάνη Γεωργιτσοπούλου. Συμμετείχαν 23 μέλη του ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ.

Η ίδια παράσταση στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι Πάτρας, πραγματοποιήθηκε και την Κυριακή, με απόλυτη επιτυχία στο κατάμεστο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι. Την παράσταση απόλαυσαν μικροί και μεγάλοι, ενώ τίμησε με την παρουσία του ο Δήμαρχος Πατρέων, κ. Κώστας Πελετίδης".