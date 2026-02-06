Πάτρα: "Η γέννηση ενός φασίστα" του Νίκου Κούνδουρου στο Επίκεντρο+ το Σάββατο 14-2

Η παράσταση "Η γέννηση ενός φασίστα, η Απολογία του Θεόφιλου Τσάφου" σε κείμενο του Νίκου Κούνδουρου με τον Νίκο Πανόπουλο θα παρουσιαστεί στο θέατρο Επίκεντρο+ στην οδό Νόρμαν και Αγ. Διονυσίου στην Πάτρα στις 14 Φεβρουαρίου 2026 στις 21.15.

Μια αποτρόπαια Γυναικοκτονία συγκλονίζει την κοινή γνώμη στα χρόνια της χούντας. Ο Νίκος Κούδουρος πολιτικός μετανάστης στο Λονδίνο τότε, παρακολουθεί τη μεγάλη κοινωνική διάσταση που πήρε η πολύκροτη δίκη και με αφορμή αυτό το γεγονός, γράφει ένα συγκλονιστικό μονόδραμα.

Ένας φοιτητής της νομικής, σκότωσε με αποτρόπαιο τρόπο το κορίτσι με το οποίο είχε σχέση τρία χρόνια. Το πτώμα της νεαρής κοπέλας, πετάχτηκε από τον τρίτο όροφο ενός κεντρικού ξενοδοχείου της Αθήνας, ημίγυμνο μετά από ερωτική πράξη, στο πεζοδρόμιο σαν σκουπίδι. Ο Κούνδουρος μπαινει με μεγάλη μαεστρία στο θολωμένο μυαλό του δολοφόνου.

Γράφει με λεπτομέρεια ακολουθώντας την αγωνία και την μανία καταδίωξης, του Θεόφιλου Τσάφου, ενός δολοφόνου ο οποίος μπέρδεψε το δικαστήριο και χαρακτηρίστηκε και σχιζοφρενής και σε απόλυτη συνείδηση.

Ο δολοφόνος δηλώνει στην απολογία του ότι είναι άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών πράγμα το οποίο δεν επιβεβαιώνεται.

Σε αυτό το σημείο, αρχίζει να ξετυλίγει αριστοτεχνικά το κουβάρι ο Κούνδουρος, γυρίζοντας πίσω στα γεγονότα, για να αποκαλύψει την παράνοια στη γέννηση ενός φασίστα.

Το έργο σκηνοθετήθηκε από την Γιώτα Κουνδουράκη με πρωταγωνιστή τον Νίκο Πανόπουλο και παίχθηκε πριν από 15 χρόνια για 2 σεζόν, με μεγάλη επιτυχία, και επαναλαμβάνεται στο θέατρο Μικρός Κεραμικός και με περιοδεία κατά τη διάρκεια της χρονιάς σε όλη την Ελλάδα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Κείμενο: Νίκος Κούνδουρος

Σκηνοθεσία: Γιώτα Κουνδουράκη

Ερμηνεία: Νίκος Πανόπουλος.

Φωτογραφιση/Σχεδιασμός Φωτισμων: Χριστίνα Φυλακτοπούλου

Video art - Εικαστική Σκηνική Επιμέλεια: Νίκος Γιαβρόπουλος

Επιμέλεια Μουσικής ήχων: Βασίλης Κωνσταντουλάκης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαρία Χελιδώνη

Γραφιστική Επιμέλεια: Μαρία Νίτσιου

Επικοινωνία: Αντώνης Κοκολάκης

Social Media: Ελένη Βαζάκα

Παραγωγή: R.M.LIGHT

Διάρκεια παράστασης : 70 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Παράσταση: Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026

Ώρα: 9.15 μ.μ.

Εισιτήρια: 15 ευρώ και 12 ευρώ μειωμένο (φοιτητές, ανέργους, ΑμεΑ, άνω των 65).

Ηλεκτρονική προπώληση:

https://www.ticketservices.gr/event/h-gennisi-enos-fasista-patra/