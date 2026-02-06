Πάτρα: Το πρόγραμμα της εβδομάδας 9 – 14 Φεβρουαρίου 2026 στο Πολύεδρο

Την Τρίτη 10/2 η Λέσχη Ανάγνωσης Λογοτεχνίας, συζητά στις 19.00 το βιβλίο «Εφτακόσιοι φοίνικες φυτεμένοι στο ίδιο σημείο» του Jose Balza
Στο Πολύεδρο, στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα τη νέα εβδομάδα, 9-14/2/2026 το πρόγραμμα είναι πλούσιο. Κατ' αρχάς συνεχίζεται η έκθεση «Μεταξύ Σιωπής, Μνήμης και Ανέμου», μία Ομαδική Εικαστική Έκθεση Ζωγραφικής, Γλυπτικής, Χαρακτικής, Εφαρμογών και Φωτογραφίας.
Την Τρίτη 10/2 στις 19.00, Η Λέσχη Ανάγνωσης Λογοτεχνίας, συζητά το βιβλίο «Εφτακόσιοι φοίνικες φυτεμένοι στο ίδιο σημείο» του Jose Balza, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σμίλη.
Την Πέμπτη 12/2 στις 6 το απόγευμα, «Με βελόνα και κλωστή»
Συνεχίζονται οι δημιουργικές συναντήσεις μας… Πλέκουμε, κεντάμε, ράβουμε, μπαλώνουμε και συζητάμε δημιουργώντας!!!
Τέλος το Σάββατο 14/2 από τις 10.30 το πρωί έως τις 12.30 το μεσημέρι «Αποκριάτικες γιρλάντες»
Εκπαιδευτική δράση για παιδιά - Παίζουμε και δημιουργούμε αποκριάτικες γιρλάντες με πολλά και διαφορετικά ανακυκλώσιμα υλικά, για να διακοσμήσουμε το δωμάτιο μας.
