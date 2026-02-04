Πατρινό Καρναβάλι 2026: Το Σαββατοκύριακο 7/2 και 8/2 θα πραγματοποιηθούν οι αναβληθείσες εκδηλώσεις

Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 7 και 8 Φεβρουαρίου στην πλατεία Γεωργίου Α΄ θα πραγματοποιηθούν οι τρεις ανοικτές εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 που αναβλήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο (31/1 και 1/2) λόγω των προβλέψεων για κακές καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν:

-«ΘεατροΚαρναβαλοΞεφαντώματα» από 9 Ερασιτεχνικές Θεατρικές Ομάδες με την συμμετοχή της Δημοτικής Μουσικής και της Φιλαρμονικής της Πολυφωνικής Χορωδίας Πατρών το Σάββατο 7/2 στις 11πμ στην πλατεία Γεωργίου Α΄

-«In the heat…of the Carnival»: Συναυλία από τα Πατρινά Μουσικά Σχήματα Special K, Above Suspicion και Marooned in Blues το Σάββατο 7/2 στις 7μμ στην πλατεία Γεωργίου Α΄

-«Οι Σχολές Χορού παρουσιάζουν…» την Κυριακή 8/2 στις 6μμ στην πλατεία Γεωργίου Α΄.

Μαζί με τις υπόλοιπες εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 προβλέπεται ένα πληθωρικό, ανεπανάληπτο διήμερο που θα ανεβάσει κατακόρυφα το καρναβαλικό θερμόμετρο.