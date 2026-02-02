Πάτρα: Παρουσίαση στις 6/2 του βιβλίου του Αλέξη Πατέλη "Η Μεγάλη Επιστροφή"

Οι εκδόσεις Παπαδόπουλος και το βιβλιοπωλείο ''Γωνιά του Βιβλίου'' της οικογένειας Παπαχρίστου (Αγ. Νικολάου 32, Πάτρα) προσκαλούν το κοινό στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Πατέλη "Η Μεγάλη Επιστροφή, Ο δρόμος για την αξιοπιστία της Ελλάδας" που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 7 μμ στο ξενοδοχείο Βυζαντινό, τη Ρήγα Φεραίου 106 στην Πάτρα.

Για το βιβλίο του κ. Αλέξη Πατέλη θα μιλήσουν:

ο Χρήστος Σταiκούρας, Καθηγητής Ο.Π.Α, Βουλευτής ΝΔ, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών την περίοδο 2012-2015, Υπουργός Οικονομικών το διάστημα 2019 -2023 και Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών την περίοδο 2023-2025.

και ο ίδιος ο συγγραφέας του βιβλίου.

Ο κ. Αλέξης Πατέλης διετέλεσε Διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού (2019-2024).

Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος του Μax fm, Δήμητρα Μπαλαφούτη.

Είσοδος ελεύθερη.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Πώς ξαναχτίζεται η αξιοπιστία μιας χώρας που έφτασε στο χείλος του γκρεμού;

Ο Αλέξης Πατέλης, Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού (2019 -2024), αφηγείται εκ των έσω τη «μεγάλη επιστροφή» της Ελλάδας: από τα capital controls και τη διεθνή αμφισβήτηση, μια ανάσα από τον διεθνή εξοστρακισμό, μέχρι την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Με σκηνές πίσω από κλειστές πόρτες σε Λονδίνο, Νέα Υόρκη και Νταβός, αποτυπώνει το παρασκήνιο μιας διαδρομής που μας έκανε και πάλι υπερήφανους για την Ελλάδα στο εξωτερικό.

Μέσα στην πανδημία, τις διεθνείς αναταράξεις και φυσικές καταστροφές, παρακολουθούμε την σταδιακή αλλαγή της εικόνας της χώρας από διεθνή παρία σε αξιόπιστο προορισμό επενδύσεων. Ένα βιβλίο για τις ιδέες, τους ανθρώπους, τα σωστά και τα λάθη που διαμόρφωσαν μια ιστορική πενταετία· και μια μαρτυρία για το πώς οι αγορές πείθονται μέσα από σταθερή συνέπεια.

Χωρίς εξωραϊσμούς, αλλά με την πεποίθηση ότι «η Ελλάδα μπορεί», αυτή είναι η συγκλονιστική ματιά ενός τεχνοκράτη που έζησε από μέσα ιστορικά γεγονότα – και απαντά στο ερώτημα που τέθηκε από τον διεθνή τύπο: «Πώς τα καταφέρατε;»

Ο προσωπικός απολογισμός μιας μοναδικής διαδρομής: από την κρίση και τα capital controls έως την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και τη διεθνή αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Ελλάδας. Η ματιά ενός ανθρώπου στο κέντρο των εξελίξεων, με προσωπική εμπειρία και πρόσβαση στο παρασκήνιο, γραμμένη σαν μια περιπέτεια δράσης.

Ένα βιβλίο που συνδυάζει την επικαιρότητα με την ιστορία, φωτίζοντας ταυτόχρονα τον τρόπο που λειτουργεί η οικονομία και οι αγορές και δείχνει, πέρα από τις μεγαλοστομίες, πώς πραγματικά μπορεί να κερδίσει μια χώρα την εμπιστοσύνη της διεθνούς κοινότητας.

Είπαν για το βιβλίο:

Είμαι βέβαιος ότι το βιβλίο θα αποτελέσει ένα από τα συστατικά της σύγχρονης οικονομικής ιστορίας του τόπου μας – Γιάννης Στουρνάρας

Μια ζουμερή, συναρπαστική αφήγηση που μοιάζει με κινηματογραφική ταινία – Άρης Δημοκίδης -Συγγραφέας.

O Aλέξης Πατέλης από το 2019 εώς το 2024 διετέλεσε Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, συμβουλεύοντας για θέματα οικονομικής πολιτικής και λειτουργώντας ως συνδετικός κρίκος με την παγκόσμια επενδυτική κοινότητα.

Πριν αναλάβει δημόσια θέση, εργάστηκε επί τρεις δεκαετίες ως οικονομολόγος και αναλυτής στον χρηματοπιστωτικό τομέα στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και την Αθήνα. Είναι κάτοχος διδακτορικού στα οικονομικά από το πανεπιστήμιο Princeton, υπό την επίβλεψη του πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ, Μπεν Μπερνάνκι.

Ο κ. Πατέλης έχει γεννηθεί στις 18 Δεκεμβρίου 1970.