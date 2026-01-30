Πάτρα: Παρουσιάζεται το μυθιστόρημα της Κωνσταντίνας Κιζήλου ''Οι πύλες των ονείρων''

Εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου της Κωνσταντίνας Κιζήλου με τίτλο "Οι Πύλες τωμ Ονείρων" που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ηδύφωνο, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 19:00 στην Στέγη Γραμμάτων ’’Κωστής Παλαμάς’’ στην οδό Κορίνθου 241 στην Πάτρα.



Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι οι:

Σοφία Μαράντη –εκπαιδευτικός.

Αφροδίτη Σκαλτσά-Δημητρακοπούλου- αναγνώστρια.



Ανάγνωση αποσπασμάτων:

Πάνος Νιάγκος –Θεατρικός συγγραφέας.

Χρυσάνθη Μεργούπη –Δεϊμέζη από τους Ταξιδευτές της Πρόζας.

Τραγούδι –κιθάρα : Σωτήρης Καζαντζίδης.

Συντονίζει η Ελευθερία Στεργιοπούλου-ραδιοφωνική παραγωγός-εκδότρια του περιοδικού Λίστα Γάμου.



Η εκδήλωση υποστηρίζεται από το βιβλιοπωλείο Γωνιά του Βιβλίου (Αγ. Νικολάου 32) της οικογένειας Παπαχρίστου.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Έξι αντισυμβατικοί φίλοι εισβάλλουν σε απαγορευμένο χώρο, εκεί όπου οι θρύλοι υφαίνουν ένα δίχτυ φόβου πυκνό, αιώνες πιο παλιό. Η πραγματικότητα που μέχρι τότε ήξεραν παύει να υπάρχει αφού το ταξίδι τους στον χωροχρόνο ανοίγει καινούριες πύλες στην αντίληψη της ζωής. Βιώνουν ένα μυστήριο τρομακτικό και απέραντο καθώς μια σφαίρα ομίχλης τους τυλίγει και τους ταξιδεύει σ' έναν αλλόκοτο κόσμο από τα όνειρα στους εφιάλτες. Κερδίζουν ένα δώρο και μια ικανότητα που μπορεί να γίνει και κατάρα. Το απόσταγμα της εμπειρίας είναι πως ο φόβος ελκύει όλων των ειδών τους εφιάλτες και μετατρέπει τη ζωή μας σε κόλαση.

Επιλέγουν να ζήσουν σε μια διαφορετική δική τους πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που ξεγελάει τη σκληρή πραγματικότητα της ζωής. Μια πραγματικότητα που δένει το αιώνιο με το πρόσκαιρο, αυτήν την όχθη με την άλλη. Εκεί θα συναντήσουν όνειρα και εφιάλτες, αγαπημένους που έχασαν και ταξιδεύουν ως ψυχές. Σε έναν κόσμο με αλλεπάλληλες ρωγμές χρόνου που δεν υπάρχει ή μήπως υπάρχει;

Η συγγραφέας Κωνσταντίνα Κιζήλου ζει στην Ακράτα του ν. Αχαΐας. Είναι δασκάλα και νηπιαγωγός. Στη θητεία της στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση έγραψε τα βιβλία: «Το ποτάμι μας ο Κράθης» και «Το θέατρο της αρχαίας Αιγείρας», καθώς και κείμενα για τους μύθους του Χελμού. Έχουν δημοσιευτεί άρθρα της σε εφημερίδες και κάποια κείμενα στο περιοδικό «Δευκαλίων» στην Αθήνα. Έχει πάρει βραβεία σε διαγωνισμούς και κείμενά της έχουν εκδοθεί και συμπεριληφθεί σε συλλογές.

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

Διηγήματα: «Ερωτική Χίμαιρα», «Στον απόλυτο βυθό», «Χωρίς χρόνο», «Μια μεθυστική περίοδος» και «Η αρχέγονη πραγματικότητα της νύχτας».

Ποιήματα: «Ταξίδεψα» και «Μια ατέλειωτη φυγή…»

Το 2023 εκδόθηκε η τριλογία της: «Στα μυστικά του αόρατου κόσμου», εκδόσεις Ηδύφωνο και η Καθημερινή στο ένθετο Τέχνες δημοσίευσε συνέντευξή της με θέμα την τριλογία.

Το 2024 εκδόθηκε η συλλογή ερωτικών διηγημάτων με τίτλο: «Ερωτικές Ψευδαισθήσεις», εκδόσεις Ηδύφωνο και έδωσε συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό ΡΑΔΙΟ ΓΑΜΜΑ 94 FM, όπου μίλησε για τον έρωτα.

Το 2025 εκδόθηκε το διήγημα: «Στα βάθη των ωκεανών», εκδόσεις Ηλιαχτίδα.

Το 2025 εκδόθηκε το μυθιστόρημα ''Οι πύλες των ονείρων'' από τις εκδόσεις ΗΔΥΦΩΝΟ, το οποίο και παρουσιάζεται στην εκδήλωση στις 4 Φεβρουαρίου 2026.