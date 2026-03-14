Πάτρα: Το πρόγραμμα της εβδομάδας ποίησης στο Πολύεδρο από 16 έως 21/3

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα στο Πολύεδρο στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα, την εβδομάδα ποίησης 16/3/2026 έως 21/3/2026.

Δευτέρα 16 Εβδομάδα ποίησης έως Σάββατο 21: Έκθεση βιβλίων ποίησης

Έκθεση φωτογραφίας «Οι ποιητές στο Πολύεδρο»

Τα μεσημέρια διαβάζουμε ποίηση

45 χρόνια Ποίησης – Οι ποιητές και το έργο τους που έχουν παρουσιαστεί στο Πολύεδρο

Συνεχίζεται «Τα αντι-μνημεία του αύριο» της Κατερίνας Μπότσαρη

Ατομική εικαστική έκθεση

Τετάρτη 18 (8 μ.μ.):«Οδυσσέας Ελύτης: 30 χρόνια από το θάνατο του»

Θα μιλήσει η Ρούλα Αλεξανδροπούλου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φιλολόγων Αχαΐας και θα διαβάσουμε ποίηση του νομπελίστα ποιητή.

Σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Περιοχής Πατρών

Πέμπτη 19 (6:00 μ.μ.): «Με βελόνα και κλωστή»

Συνεχίζονται οι δημιουργικές συναντήσεις μας…

Πλέκουμε, κεντάμε, ράβουμε, μπαλώνουμε και συζητάμε δημιουργώντας!!!

Παρασκευή 20 (12:30 μ.μ.): «Ποιήτριες διαβάζουν ποίησή τους»

Συμμετέχουν: Μάρω Γαλάνη, Χριστίνα Καραντώνη, Νικολέττα Κατσιδήμα, Κατερίνα Μέτσιου, Καλλιόπη Μπαγουλή, Ελένη Σιγαλού, Βαρβάρα Χριστιά κ.ά.

Σάββατο 21 (10:30-12:30): «Με έμπνευση την ποίηση…»

Εκπαιδευτική δράση για παιδιά.

Διαβάζουμε και δημιουργούμε με έμπνευση την ποίηση !

Σάββατο 21 (1 μ.μ.): Παγκόσμια ημέρα ποίησης

Ολοκληρώνεται η εβδομάδα ποίησης με αναγνώσεις ποιημάτων.

Φίλοι της ποίησης διαβάζουν ένα αγαπημένο τους ποίημα

Συνοδεύει μουσικά ο κιθαρίστας Δημήτρης Μακρής.