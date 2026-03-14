Πάτρα: Το πρόγραμμα της εβδομάδας ποίησης στο Πολύεδρο από 16 έως 21/3

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα στο Πολύεδρο στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα, την εβδομάδα ποίησης 16/3/2026 έως 21/3/2026.
Δευτέρα 16 Εβδομάδα ποίησης έως Σάββατο 21: Έκθεση βιβλίων ποίησης
Έκθεση φωτογραφίας «Οι ποιητές στο Πολύεδρο»
Τα μεσημέρια διαβάζουμε ποίηση
45 χρόνια Ποίησης – Οι ποιητές και το έργο τους που έχουν παρουσιαστεί στο Πολύεδρο
Συνεχίζεται «Τα αντι-μνημεία του αύριο» της Κατερίνας Μπότσαρη
Ατομική εικαστική έκθεση
Τετάρτη 18 (8 μ.μ.):«Οδυσσέας Ελύτης: 30 χρόνια από το θάνατο του»
Θα μιλήσει η Ρούλα Αλεξανδροπούλου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φιλολόγων Αχαΐας και θα διαβάσουμε ποίηση του νομπελίστα ποιητή.
Σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Περιοχής Πατρών
Πέμπτη 19 (6:00 μ.μ.): «Με βελόνα και κλωστή»
Συνεχίζονται οι δημιουργικές συναντήσεις μας…
Πλέκουμε, κεντάμε, ράβουμε, μπαλώνουμε και συζητάμε δημιουργώντας!!!
Παρασκευή 20 (12:30 μ.μ.): «Ποιήτριες διαβάζουν ποίησή τους»
Συμμετέχουν: Μάρω Γαλάνη, Χριστίνα Καραντώνη, Νικολέττα Κατσιδήμα, Κατερίνα Μέτσιου, Καλλιόπη Μπαγουλή, Ελένη Σιγαλού, Βαρβάρα Χριστιά κ.ά.
Σάββατο 21 (10:30-12:30): «Με έμπνευση την ποίηση…»
Εκπαιδευτική δράση για παιδιά.
Διαβάζουμε και δημιουργούμε με έμπνευση την ποίηση !
Σάββατο 21 (1 μ.μ.): Παγκόσμια ημέρα ποίησης
Ολοκληρώνεται η εβδομάδα ποίησης με αναγνώσεις ποιημάτων.
Φίλοι της ποίησης διαβάζουν ένα αγαπημένο τους ποίημα
Συνοδεύει μουσικά ο κιθαρίστας Δημήτρης Μακρής.
