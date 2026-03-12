Η ηθοποιός Πολύνα Ευτυχία Γκιωνάκη στις 27/3 στην Πάτρα

Η Εταιρεία Θεάτρου “Χρυσηίδα” θα παρουσιάσει την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 στο Θέατρο Γραμμές Τέχνης (στην οδό Μαιζώνος 271), το θεατρικό αφιέρωμα στη Λούλα Αναγνωστάκη και τον Γιώργο Χειμωνά: «Ο ουρανός κατακόκκινος» της Λούλας Αναγνωστάκη & «Ο δικός μου χειμώνας» της Πολύνας Ευτυχίας Γκιωνάκη.

Η συγκεκριμένη παράσταση που ταξιδεύει στην Πάτρα, ανοίγει με το συγκλονιστικό κείμενο «Ο ουρανός κατακόκκινος». Η ηρωίδα αυτοπαρουσιάζεται με μαύρο χιούμορ, σαρκάζει την κοινωνία και τις ιδεολογίες που κατέρρευσαν, επιχειρώντας τη δική της προσωπική επανάσταση από μια ταράτσα στον Κορυδαλλό με θέα τους τοίχους της φυλακής.

Μια εξομολόγηση ποταμός, γεμάτη μνήμη, όνειρο και τραύμα.

Μέσα από αυτήν την αφήγηση, εμφανίζεται η ίδια η Λούλα Αναγνωστάκη, που απευθύνεται στον απόντα σύζυγό της, τον συγγραφέα Γιώργο Χειμωνά. Μέσα από αποσπάσματα του έργου του, τα οποία μεταπλάθει σε θεατρικό λόγο η συγγραφέας, η Λούλα συνομιλεί μαζί του σε μια σκηνική συνάντηση πέρα από τον χρόνο: παρουσία και απουσία, σιωπή και λόγος, μνήμη και απώλεια. Ένα ποιητικό ταξίδι που φωτίζει τη βαθιά σχέση δύο δημιουργών που σφράγισαν τη νεοελληνική γραφή.

Η παράσταση αποτελεί μια ποιητική ψηλάφιση της μνήμης και της απώλειας, αλλά και της δύναμης του λόγου, που ενώνει το προσωπικό με το συλλογικό βίωμα.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Στέβη Μπουζιάνη

Σκηνικά: Γεώργιος Μαλτέζος

Κοστούμια: Ειρήνη Χρονά

Φωτισμοί: Λευτέρης Παπανικολάου Γκιωνάκης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Λευτέρης Παπανικολάου Γκιωνάκης

Φωτογραφίες: Υπατία Κορνάρου

Επικοινωνία: Άντζυ Νομικού ([email protected])

Ερμηνεία: Πολύνα Ευτυχία Γκιωνάκη.

Τραγούδι – κιθάρα: Τάσος Λούκος.

Το τραγούδι “O ήχος της σιωπής” σε στίχους Πολύνας Ευτυχίας Γκιωνάκη τη μουσική έγραψε ο Γιώργος Βολονάκης.

Έναρξη: Παρασκευή 27 Μαρτίου στις 21:15.

Εισιτήρια:

Γενική Είσοδος: 15€

Μειωμένο (Φοιτητικό, Άνεργοι, ΑΜΕΑ, Πολύτεκνοι): 12€.

Προπώληση στο www.ticketservices.gr

Κρατήσεις: 6934161399 & 6972661333.

*Μια παράσταση του Θεάτρου Μικρός Κεραμεικός (Ευμολπιδών 13, Αθήνα), αφιερωμένη στη μνήμη 2 σπουδαίων δημιουργών του Ελληνικού θεάτρου και της λογοτεχνίας. Ένα θεατρικό έργο που πίσω από τις σιωπές και τις εξομολογήσεις πρωταγωνιστεί η χαμένη επανάσταση μιας γενιάς που ονειρεύτηκε έναν καλύτερο κόσμο και βρέθηκε αντιμέτωπη με τη φθορά, την ήττα, τη μοναξιά

Θα παιχθεί στις 27 Μαρτίου 2026 στο Θέατρο Γραμμές Τέχνης της Πάτρας.