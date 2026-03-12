Πάτρα: "Strange Box" από τις 17 Μαρτίου στο Επίκεντρο+

Μία παράσταση με ιστορίες τρόμου από τον μετρ του είδους H. P. Lovecraft, τον Άντον Τσέχωφ, την ελληνική παράδοση, αλλά και μία πρωτότυπη, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Γιώργου Παπαστεφάνου.

Ο τίτλος της είναι "Strange Box" & θα παρουσιαστεί στο θέατρο Επίκεντρο+ στην Νόρμαν και Αγ. Διονυσίου στην Πάτρα.

Ένα κουτί που περιέχει τις πιο παράξενες ιστορίες. Μια μυστηριώδης αφηγήτρια και ο αινιγματικός βοηθός της είναι υποχρεωμένοι να υπακούν στο κουτί και να παρουσιάζουν τις ιστορίες του. Ιστορίες για τους μεγαλύτερους και βαθύτερους φόβους κάθε ανθρώπου. Ιστορίες που όπως υποστηρίζουν και οι ίδιοι, “είναι πέρα για πέρα αληθινές, αλλά επειδή τις καλύπτει το πέπλο του τρόμου και του μυστηρίου, οι άνθρωποι θέλουν να τις λένε φανταστικές”.

Μια παράσταση για τους λάτρεις του φανταστικού.

Δραματουργία – Σκηνοθεσία: Γιώργος Παπαστεφάνου.

Παίζουν οι: Φιορέλα Μαστρόκαλου, Γιώργος Παπαστεφάνου.

Φωτογραφία: Λεονάρδος Ρούβαλης

Μακιγιάζ: Μαριάντζελα Πολυχρόνη

Παραστάσεις:

Τρίτη 17 Μαρτίου

Τετάρτη 18 Μαρτίου

Πέμπτη 19 Μαρτίου

Τρίτη 31 Μαρτίου και

Πέμπτη 2 Απριλίου 2026

Ώρα παραστάσεων: 9.15 μ.μ.

Γενική είσοδος: 12 ευρώ.

Προπώληση μέσω more.com 10 ευρώ

https://www.more.com/theater/strange-box/

Ειδικές προσφορές:

Τετάρτη 18 Μαρτίου: 2 άτομα με 1 εισιτήριο

Πέμπτη 19 Μαρτίου: 2 άτομα έως 25 ετών με 10 ευρώ

Οι προσφορές ισχύουν για τηλεφωνικές κρατήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες – κρατήσεις: 2610 46 10 50.