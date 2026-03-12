Στην Πάτρα το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου- Ανοίγει τις πύλες του τον Νοέμβριο του 2026

Έναν νέο πολιτιστικό θεσμό διεθνούς χαρακτήρα φιλοδοξεί να αποκτήσει η Πάτρα από το 2026, με τη δημιουργία του Διεθνούς Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου.

Την πρωτοβουλία γνωστοποίησε ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η καθιέρωση μιας μόνιμης διοργάνωσης που θα φέρει στην πόλη δημιουργούς, εκδότες και δράσεις αφιερωμένες στο παιδικό βιβλίο από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η πρώτη διοργάνωση προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο του 2026 και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα αποτελέσει την αφετηρία ενός θεσμού που θα πραγματοποιείται σε σταθερή βάση τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας την πολιτιστική δραστηριότητα της πόλης.

Από την Αθήνα στην Πάτρα

Η Διεθνής Έκθεση Παιδικού και Εφηβικού βιβλίου θα είναι η πρώτη διοργάνωση αυτού του τύπου που θα φιλοξενηθεί στην Πάτρα, καθώς θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στο παιδικό βιβλίο και τη φιλαναγνωσία. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον αρχικό σχεδιασμό η διοργάνωση επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, ωστόσο τελικά αποφασίστηκε να μεταφερθεί στην αχαϊκή πρωτεύουσα.

Η υλοποίηση της Έκθεσης θα γίνει μέσω προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και του Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛΙΒΙΠ). Η σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί το επόμενο διάστημα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση και η οργανωτική βάση για τη μακροχρόνια λειτουργία του θεσμού.

Δράσεις σε όλη την Περιφέρεια

Η «καρδιά» του Έκθεσης θα βρίσκεται στο Σκαγιοπούλειο, όπου θα πραγματοποιείται η κεντρική εκδήλωση. Παράλληλα, στον σχεδιασμό προβλέπεται η ανάπτυξη δράσεων και εκτός των ορίων της Πάτρας, σε πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ώστε η διοργάνωση να αποκτήσει ευρύτερη γεωγραφική διάσταση.

Σε αυτή τη φάση δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί οι ηλικιακές ομάδες παιδιών στις οποίες θα απευθύνεται η Έκθεση, ούτε το πλήρες πρόγραμμα των δράσεων. Οι λεπτομέρειες για εργαστήρια, παρουσιάσεις βιβλίων, διαδραστικά προγράμματα και τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν επιμέρους εκδηλώσεις αναμένεται να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.