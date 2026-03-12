"Οκέυ, φίλε": Η "Αμερικάνικη" ταινία του 1974, με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μαρίνο

Μία έκπληξη περίμενε το τηλεοπτικό κοινό το βράδυ της Τετάρτης 11/3/2026 καθώς το κανάλι Σκάι θέλοντας να τιμήσει την μνήμη του ηθοποιού, τραγουδιστή και σώουμαν Γιώργου Μαρίνου που έφυγε από τη ζωή στα 87 του χρόνια, πρόβαλλε μία σχετικά άγνωστη ταινία, το «Οκέυ Φίλε», διάρκειας 90 λεπτών, παραγωγής του 1974.

Παραγωγός στην ταινία αυτή που γυρίστηκε στο μεγαλύτερο μέρος της στη Νέα Υόρκη ήταν ο Τζέημς Πάρις, το σενάριο ήταν του Γιώργου Λαζαρίδη, την σκηνοθεσία υπέγραφε ο Μάριος Ρετσίλας & τη διεύθυνση φωτογραφίας ο Συράκος Δανάλης ενώ εκτελεστική παραγωγός ήταν η θρυλική Ελληνοεβραία, ομογενής στην Αμερική, Chelly Wilson, η οποία διηύθυνε κινηματογραφικές αίθουσες στη Ν. Υόρκη που στα 60ς και 70ς πρόβαλλαν περιθωριακά & ελαφρά πορνό φιλμ. Η ίδια αποτέλεσε και το θέμα του ντοκιμαντέρ «Queen of the Deuce» (2022) σε σκηνοθεσία Valerie Kontakos.

Η ταινία «Οκέυ Φίλε» πέρα από την πρωταγωνιστική παρουσία του Γιώργου Μαρίνου (υπέροχα τα πλάνα του ίδιου να περπατά στους δρόμους της Ν. Υόρκης, υπό τους ήχους της μουσικής του Νίκου Ιγνατιάδη), περιλαμβάνει και τραγούδια που ερμηνεύει ο Γιώργος Μαρίνος & τα οποία όπως ακούσαμε στο Β’ Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, δεν κυκλοφόρησαν ποτέ ως σάουντρακ στην ελληνική αγορά.

Τα τραγούδια είχαν γράψει ο Νίκος Ιγνατιάδης και ο Ν. Ελληναίος, ανάμεσα τους το «Πρώτη μου φορά εγώ».

Πραγματικά άξιζε τον κόπο η παρακολούθηση της ταινίας αυτής με έναν Γιώργο Μαρίνο στα νιάτα του να υποδύεται έναν νεαρό τραγουδιστή, τον Γιώργο Δαμάσκο που μεταναστεύει από την Ελλάδα στην Αμερική, και συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη με σκοπό να μείνει εκεί για πάντα και να κυνηγήσει το περίφημο αμερικάνικο όνειρο.

Στην α’ προβολή της στην Αθήνα η ταινία είχε κόψει 18.087 εισιτήρια.

Εκτός του Γιώργου Μαρίνου, είδαμε να παίζουν στο «Οκέυ Φίλε» ο Γιάννης Κατράνης, η Κάτια Δανδουλάκη, ο Λευτέρης Ελευθεριάδης, η Γωγώ Αντζολετάκη, η Μαρία Ιωαννίδου που μάλιστα χορεύει σε μία σκηνή με τον Μαρίνο, ο Βασίλης Μητσάκης, ο Χρίστος Καλαβρούζος, ο Βαγγέλης Τραϊφόρος, ο Τάκης Γεωργέλης, η Νάνση Καπετανάκη (Σταρ Ελλάς 1972), κ.α.

Το «Οκέυ Φίλε» είναι μία κοινωνική περιπέτεια.

Στην Αμερική, ο Γιώργος Δαμάσκος σύμφωνα με το σενάριο, συνειδητοποιεί ότι ο μακρινός του ξάδερφος Νικ Πάπας, που τον προσκάλεσε, σκοπεύει να τον εμπλέξει στο εμπόριο ναρκωτικών, αρνείται να γίνει βαποράκι και ακολουθεί τον δικό του δρόμο. Η Βίκυ, μια ελληνίδα φοιτήτρια που συναντά (στο ρόλο η Δανδουλάκη), του συμπαραστέκεται, κι αυτός για να πετύχει δέχεται ταπεινώσεις, αλλάζει επαγγέλματα, κρύβεται από τις Αρχές, επειδή δεν έχει πράσινη κάρτα. Με τη βοήθεια της Μις Κόπλαν γνωρίζει τον μάνατζερ Τεντ Μπάρας, που γίνεται ατζέντης του με ληστρικούς όρους. Όταν φτάνει στην κορυφή, μαζί με το χρήμα και τη δόξα, εκτός από την εκμετάλλευση του Μπάρας, έρχονται και οι απειλές της Μαφίας, οπότε αυτός εγκαταλείπει τα πάντα και επιστρέφει στην πατρίδα του.

*Τα όμορφα και με μία μελαγχολία τραγούδια της ταινίας που ερμηνεύει με την γνώριμη ευαισθησία του ο Γιώργος Μαρίνος μπορείτε να τα αναζητήσετε στο youtube.

*Την ταινία "Οκέυ Φίλε" είχε διανέμει η εταιρεία Καραγιάννης Καρατζόπουλος.

Επιμέλεια ανάρτησης: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ