ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: "100 χρόνια τρέλας" σε σκηνοθεσία Μίλτου Νίκα

Η παράσταση βασίζεται στο βιβλίο του Νίκου Ε. Πολίτη «Οι ωραίοι τρελοί της Πάτρας»
Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας και η ΑΜΚΕ Σπινθήρας παρουσιάζουν την παράσταση 100 χρόνια τρέλας σε σκηνοθεσία Μίλτου Νίκα, ,την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 και ώρα 21:00, στο θέατρο Μπάρρυ.
Η παράσταση βασίζεται στο βιβλίο του Νίκου Ε. Πολίτη «Οι ωραίοι τρελοί της Πάτρας» και επιχειρεί με χιούμορ και ευαισθησία να αναδείξει την αθέατη πλευρά ανθρώπων όπως ο Γιώργης ο Μούσης, ο Γιάννης ο Θεός, η Γιωργούλα, ο κ. Παρακαλώ, o Μεγαλείος και άλλοι που στιγματίστηκαν και άφησαν το αποτύπωμά τους στην ιστορία της πόλης.
Στην παράσταση αναδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο η κοινωνία αντιμετώπιζε τους «ιδιόρρυθμους» συμπολίτες μας, ενώ παράλληλα ανοίγει ένας διάλογος γύρω από τη διαφορετικότητα, την κοινωνική αποδοχή και τα όρια ανάμεσα στην κανονικότητα και την απόκλιση.
Συντελεστές:
Συγγραφέας: Νίκος Ε. Πολίτης
Θεατρική Διασκευή- Σκηνοθεσία –Επιμέλεια Μουσικής & Εικόνων: Μίλτος Νίκας
Σκηνικό: Πηνελόπη Χατζή
Σχεδιασμός Φωτισμών: Γιάννης Αναστασόπουλος
Παίζουν οι ηθοποιοί:
Διονύσης Βούλτσος, Βασίλης Κόκκαλης , Κατερίνα Κολλυροπούλου.
Ινφο:
Η πρώτη παράσταση θα δοθεί την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 και ώρα 21:00, στο θέατρο Μπάρρυ, Σανταρόζα 7 και Καρόλου, Πάτρα.
Επίσημη πρεμιέρα: Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 και ώρα 21:30
Παραστάσεις: Κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 21:00, & Κυριακή στις 20:00.
Παραστάσεις έως την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026.
Τιμές εισιτηρίων:
Γενική είσοδος: 12 ευρώ
Φοιτητές-Μαθητές-Ομαδικό και άνω των 65 ετών: 8 ευρώ
ΑΜΕΑ- Συνοδοί, Άνεργοι: 5 ευρώ
Ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων : https://www.ticketservices.gr/event/dipethe-patras-100-xronia-trelas/ και από το ταμείο του θεάτρου Μπάρρυ –Σανταρόζα 7 & Καρόλου- μία ώρα πριν από την έναρξη κάθε παράστασης .
Παρακαλούνται οι χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, να επικοινωνούν νωρίτερα στο τηλέφωνο 6936150650 για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.
Μέση Ανατολή: Ποια είναι τα πέντε σενάρια για το τέλος του πολέμου ΗΠΑ - Ισραήλ με το Ιράν
Πάτρα- Δημοτικό Θέατρο: Τον επόμενο μήνα ο διαγωνισμός για τον ανάδοχο
Εφετείο Χρυσής Αυγής: Αναγνώριση ελαφρυντικών σε πέντε καταδικασθέντες
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr