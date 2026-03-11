ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: "100 χρόνια τρέλας" σε σκηνοθεσία Μίλτου Νίκα

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας και η ΑΜΚΕ Σπινθήρας παρουσιάζουν την παράσταση 100 χρόνια τρέλας σε σκηνοθεσία Μίλτου Νίκα, ,την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 και ώρα 21:00, στο θέατρο Μπάρρυ.

Η παράσταση βασίζεται στο βιβλίο του Νίκου Ε. Πολίτη «Οι ωραίοι τρελοί της Πάτρας» και επιχειρεί με χιούμορ και ευαισθησία να αναδείξει την αθέατη πλευρά ανθρώπων όπως ο Γιώργης ο Μούσης, ο Γιάννης ο Θεός, η Γιωργούλα, ο κ. Παρακαλώ, o Μεγαλείος και άλλοι που στιγματίστηκαν και άφησαν το αποτύπωμά τους στην ιστορία της πόλης.

Στην παράσταση αναδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο η κοινωνία αντιμετώπιζε τους «ιδιόρρυθμους» συμπολίτες μας, ενώ παράλληλα ανοίγει ένας διάλογος γύρω από τη διαφορετικότητα, την κοινωνική αποδοχή και τα όρια ανάμεσα στην κανονικότητα και την απόκλιση.

Συντελεστές:

Συγγραφέας: Νίκος Ε. Πολίτης

Θεατρική Διασκευή- Σκηνοθεσία –Επιμέλεια Μουσικής & Εικόνων: Μίλτος Νίκας

Σκηνικό: Πηνελόπη Χατζή

Σχεδιασμός Φωτισμών: Γιάννης Αναστασόπουλος

Παίζουν οι ηθοποιοί:

Διονύσης Βούλτσος, Βασίλης Κόκκαλης , Κατερίνα Κολλυροπούλου.

Ινφο:

Η πρώτη παράσταση θα δοθεί την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 και ώρα 21:00, στο θέατρο Μπάρρυ, Σανταρόζα 7 και Καρόλου, Πάτρα.

Επίσημη πρεμιέρα: Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 και ώρα 21:30

Παραστάσεις: Κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 21:00, & Κυριακή στις 20:00.

Παραστάσεις έως την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026.

Τιμές εισιτηρίων:

Γενική είσοδος: 12 ευρώ

Φοιτητές-Μαθητές-Ομαδικό και άνω των 65 ετών: 8 ευρώ

ΑΜΕΑ- Συνοδοί, Άνεργοι: 5 ευρώ

Ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων : https://www.ticketservices.gr/event/dipethe-patras-100-xronia-trelas/ και από το ταμείο του θεάτρου Μπάρρυ –Σανταρόζα 7 & Καρόλου- μία ώρα πριν από την έναρξη κάθε παράστασης .

Παρακαλούνται οι χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, να επικοινωνούν νωρίτερα στο τηλέφωνο 6936150650 για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.