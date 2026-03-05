Η ταινία "Το Μυστικό του Δάσους" των Μάκη Τσούφη και Στέλιου Ορφανίδη, στις 2/4 στις αίθουσες

Όταν το παρελθόν ξαναχτυπά την πόρτα του Κώστα, οι τύψεις για τον χαμό της οικογένειάς του μετατρέπονται σε δύναμη εκδίκησης, οδηγώντας τον να αποδώσει δικαιοσύνη στο νησί όπου μεγάλωσε.

Aυτό είναι το στόρι του αστυνομικού θρίλερ Ελληνικής παραγωγής, με τίτλο "Το Μυστικό του Δάσους" των Μάκη Τσούφη και Στέλιου Ορφανίδη που θα βγει στις 2 Απριλίου 2026 στις αίθουσες σε διανομή από την TFG.

Σύνοψη



Σε ένα νησί, η μυστηριώδης εξαφάνιση μιας οικογένειας τουριστών διαταράσσει τη φαινομενικά ήρεμη ζωή της τοπικής κοινωνίας. Ο αστυνόμος Αντώνης, παρά τις επίμονες προσπάθειές του, οδηγείται σε αδιέξοδο. Τα στοιχεία είναι ελάχιστα και τα στόματα παραμένουν κλειστά.



Απελπισμένος, στρέφεται στον παιδικό του φίλο Κώστα – έναν πρώην αστυνομικό που έχει αποσυρθεί μετά από μια αποτυχημένη επιχείρηση εξάρθρωσης διεθνούς σπείρας σωματεμπορίας, η οποία κόστισε τη ζωή της οικογένειάς του. Συντετριμμένος από ενοχές, ο Κώστας έχει αποκοπεί από όλους, αρνούμενος να επιστρέψει στη δράση.



Όμως, όταν βλέπει τη φωτογραφία της εξαφανισμένης μικρής κόρης και διαπιστώνει την απίστευτη ομοιότητά της με τη δική του χαμένη κόρη, κάτι αλλάζει μέσα του. Η υπόθεση παύει να είναι απλώς μια αστυνομική έρευνα – γίνεται προσωπική υπόθεση.

Καθώς η έρευνα προχωρά, ο Κώστας έρχεται αντιμέτωπος με ένα οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης ανθρώπων, με επικεφαλής τον αδίστακτο Κυριάκο. Στο πλευρό του Κώστα στέκεται η Μαρία, μια δυναμική μπαργούμαν που τον βοηθά να ξαναβρεί την εμπιστοσύνη και την ελπίδα που είχε χάσει.



Η αλήθεια, όμως, αποδεικνύεται πιο σκοτεινή απ’ όσο φανταζόταν: η διαφθορά αγγίζει τα υψηλότερα κλιμάκια της αστυνομίας. Όταν ο Κώστας πληροφορείται πως το κορίτσι είναι ακόμη ζωντανό, ξεκινά μια αγωνιώδης μάχη ενάντια στον χρόνο – και ενάντια στους προσωπικούς του δαίμονες.

Σκηνοθεσία & Σενάριο: Μάκης Τσούφης & Στέλιος Ορφανίδης.

Ηθοποιοί: Κώστας Καραθωμάς, Ιωάννα Πηλιχού, Αργύρης Γκαγκάνης, Χρήστος Κάλοου, Χάρης Εμμανουήλ, Αλέξανδρος Ρήγας, Μπέσσυ Μάλφα, Μαρία Εγγλεζάκη, Παναγιώτης Τσουλής, Βαγγέλης Κάλοου, Μάνος Αντωνίου και Δαμιανός Νικολαΐδης.

Είδος: Αστυνομικό θρίλερ

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Στέλιος Ορφανίδης

Μουσική: Κώστας Μαραγκός

Μοντάζ: Βαγγέλης Μιχαήλος & Στέλιος Ορφανίδης

Παραγωγή: Κώστας Καραθωμάς, Kappa Films.

Με κινηματογραφική ένταση, δυνατές ερμηνείες και μια ιστορία που ισορροπεί ανάμεσα στο σκοτάδι και το φως, "Το Μυστικό του Δάσους" αποτελεί ένα καθηλωτικό θρίλερ για τα όρια της δικαιοσύνης και το τίμημα της εκδίκησης.

Η ταινία όταν κυκλοφορήσει αναμένεται να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Credit Φωτογραφιών: Evangelos Callow.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ