Πάτρα: Παρουσίαση του βιβλίου της Πέννυς Οικονομάκη «Το Τρίξιμο της Πολυθρόνας»

Όταν μια πολυθρόνα τρίζει, δεν είναι πάντα το ξύλο η αιτία. Μερικές φορές είναι η μνήμη.

Το βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου - Γωνιά του Βιβλίου και οι Εκδόσεις Κάκτος προσκαλούν το κοινό στην εκδήλωση παρουσίασης του νέου βιβλίου της Πέννυς Οικονομάκη: «Το Τρίξιμο της Πολυθρόνας». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026 και ώρα 19:00 στη Στέγη Γραμμάτων ''Κωστής Παλαμάς'' στην οδό Κορίνθου 241, στην Πάτρα.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Το βιβλίο αποτελεί μια συλλογή διηγημάτων που εστιάζει στη μνήμη, στη γυναικεία εμπειρία και στη βιωματική αφήγηση της καθημερινότητας. Δεν αφηγείται, απλά κρυφοκοιτάζει μέσα από μικρές ρωγμές της ζωής και αφουγκράζεται τους ήχους των ανθρώπων που φεύγουν, που μένουν, που σιωπούν.

Κι ενώ το βιβλίο αφηγείται τη ζωή μιας γυναίκας, μέσα από τις διακριτικές αυτές ιστορίες, αναδύονται πολλές αντίστοιχες γυναικείες μορφές σιωπηλές, ανυπότακτες, βαθιά ανθρώπινες.

Η καθημερινότητα μετατρέπεται σε πεδίο μνήμης, η οικιακή σιωπή σε χώρο εξομολόγησης και το «τρίξιμο» γίνεται σύμβολο του χρόνου που περνά αλλά δεν χάνεται.

Δεν είναι τυχαίο ότι η εκδήλωση πραγματοποιείται παραμονή της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, προσδίδοντας ιδιαίτερο συμβολισμό στη θεματική του έργου.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

η κ. Βαρβάρα Χριστιά, ποιήτρια,

η κ. Ελένη Καραχανίδη, συγγραφέας, αρθρογράφος και

η ίδια η συγγραφέας Πάννυ Οικονομάκη θα παρουσιάσει και το φωτογραφικό της έργο, που συνομιλεί με τα κείμενα σαν μια δεύτερη, σιωπηλή αφήγηση.

Η Πέννυ Οικονομάκη, γεννημένη στην Μεγαλόπολη πέρασε τα παιδικά της χρόνια στο Τορόντο.

Στην Ελλάδα όπως λέει η ίδια, εργάστηκα σαν καθηγήτρια Φυσικής ασχολούμενη και με την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Παρακολούθησα μαθήματα ζωγραφικής. Πραγματοποίησα τρεις ατομικές εκθέσεις και συμμετείχα σε πολλές ομαδικές

με διακρίσεις. Ασχολούμαι με τη φωτογραφία έχοντας κάνει μία ατομική έκθεση και συμμετοχή σε πολλές ομαδικές με διαγωνιστικές διακρίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Παρακολούθησα μαθήματα μικρής φόρμας και ασχολούμαι με τη συγγραφή διηγημάτων συνδυάζοντας τα με φωτογραφίες μου. Διηγήματα μου, κατόπιν διαγωνισμών, βρίσκονται σε συλλογικές εκδόσεις (εκδ. Γραφή με τίτλο «Σαν βγω απ΄αυτή τη Φυλακή»), Κέφαλος (Λογοτεχνικό ημερολόγιο 2024), storywits, Παρέμβαση (με τίτλο «Ταξίδι»), Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας – Κύπρου (με τίτλο «Των θαλασσών τα λόγια») και διαδικτυακά περιοδικά (ΥΔΡΑΝΗ).

Τον Σεπτέμβριο του 2025 εκδόθηκε η συλλογή διηγημάτων μου με τίτλο «Το τρίξιμο της Πολυθρόνας» από τις εκδόσεις Κάκτος.

Η Πέννυ Οικονομάκη είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών.