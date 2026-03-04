«Δρόμοι Θεάτρου»: Παρουσιάζεται σε εκδήλωση το νέο βιβλίο της Χριστίνας Κόκκοτα

Στο θέατρο «Αγορά», της οδού Καραϊσκάκη, στην Πάτρα, θα παρουσιαστεί αυτή την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, στις 8.30 μ.μ. σε εκδήλωση το νέο βιβλίο της συμπολίτισσας καθηγήτριας φιλολόγου, κριτικού και θεατρολόγου Χριστίνας Κόκκοτα με τίτλο «Δρόμοι Θεάτρου».

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

● Ο Γιάννης Γεωργακάκης, Μέλος της Εταιρείας Θεατρικών Συγγραφέων – Ιδρυτής & σκηνοθέτης Ε.Σ «Ρεφενέ»,

● Η Ιφιγένεια Καφετζοπούλου, Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ,

● Ο Γιάννης Καραμπίτσος, Σκηνοθέτης -Κριτικός Κινηματογράφου.

● Αποσπάσματα θα διαβάσει ο Πατρινός ηθοποιός Στέλιος Σοφός.

«Δρόμοι Θεάτρου»: Μαθήματα Ζωής και Τέχνης από το «Εργοτάξιο» της Χριστίνας Κόκκοτα

Σε μια εποχή που η ταχύτητα της πληροφορίας και η ψηφιακή υπερσύνδεση μοιάζουν, παράδοξα, να εντείνουν την ανθρώπινη αποξένωση, η αναζήτηση ενός πνευματικού καταφυγίου καθίσταται επιτακτική. Το θέατρο, αυτή η αρχέγονη τέχνη της ζωντανής συνάντησης, προβάλλει ως η οντολογική απάντηση στην πολυπλοκότητα του σύγχρονου βίου. Η διακεκριμένη φιλόλογος και θεατρολόγος Χριστίνα Κόκκοτα, καταθέτοντας το έκτο (6ο) κατά σειρά βιβλίο της με τίτλο «Δρόμοι Θεάτρου» (εκδόσεις Οδός Πανός), μας προσφέρει έναν πολύτιμο χάρτη περιήγησης στα εσώτερα της σκηνικής πράξης. Μέσα από μια σύνθεση θεατρικών δοκιμίων και μικρών μελετών, η συγγραφέας δεν περιορίζεται σε μια τυπική κριτική αποτίμηση, αλλά επιχειρεί μια βαθιά ανατομία της ανθρώπινης εμπειρίας, μετατρέποντας την αισθητική πρόσληψη σε μάθημα ζωής.

Η Χριστίνα Κόκκοτα γεννήθηκε και κατοικεί στην Πάτρα. Είναι φιλόλογος και θεατρολόγος, με μακρά θητεία στην εκπαίδευση και την πνευματική ζωή της πόλης.

Σπουδές και Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πτυχιούχος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών της στη θεατρολογία, υπήρξε μαθήτρια σημαντικών ανθρώπων του θεάτρου, όπως η Ρούλα Πατεράκη, ο Μιχαήλ Μαρμαρινός και η Αμαλία Μουτούση.

Επαγγελματική και Κοινωνική Δραστηριότητα

Εκπαίδευση: Εργάστηκε για πολλά χρόνια ως φιλόλογος καθηγήτρια στο Πειραματικό Λύκειο Πατρών, από όπου έχει πλέον συνταξιοδοτηθεί.

Θεατρική Κριτική: Ασχολείται συστηματικά με την κριτική θεάτρου από το 1992. Συνεργάζεται επί σειρά ετών με την εφημερίδα «Πελοπόννησος» της Πάτρας (όπου επιμελείται τη στήλη της θεατρικής κριτικής για περισσότερα από τριάντα χρόνια), καθώς και με την αθηναϊκή εφημερίδα «Τα Νέα».

Συνεργασίες: Κείμενά της έχουν δημοσιευθεί στα περιοδικά «Αχαϊκά» και «Πολύπτυχο» και στο portal thebest.gr.

Θεσμικοί Ρόλοι και Συμμετοχές

Η Χριστίνα Κόκκοτα διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

Υπήρξε μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του Φεστιβάλ «Θεσμός Αρχαίου Δράματος».

Είναι τακτικό μέλος και μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος.

Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών.

Συμμετέχει σε κριτικές επιτροπές των Πανελλήνιων Πολιτιστικών Μαθητικών Αγώνων.

Έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε διεθνή συνέδρια και ημερίδες (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Γαλλικό Ινστιτούτο κ.α.).

Εργογραφία (Βιβλία)

Έχει εκδώσει έξι βιβλία, τα οποία συγκεντρώνουν το κριτικό και δοκιμιακό της έργο:

Θεατρικό Αναλόγιο (Εκδόσεις Κέδρος, 2010): Συλλογή θεωρητικών θεατρικών κειμένων.

Κριτικές Προσεγγίσεις Ι. Αρχαίο Θέατρο (Εκδόσεις Οδός Πανός, 2012).

Κριτικές Προσεγγίσεις ΙΙ. Νεοελληνικό Θέατρο (Εκδόσεις Οδός Πανός, 2014).

Κριτικές Προσεγγίσεις ΙΙΙ. Ευρωπαϊκό & Αμερικανικό Θέατρο (Εκδόσεις Οδός Πανός, 2016).

Ημέρες θεατρικής καραντίνας (Εκδόσεις Οδός Πανός, 2021).

Δρόμοι Θεάτρου: Θεατρικά Δοκίμια & Μικρές Μελέτες (Εκδόσεις Οδός Πανός, 2025).

Θεατρική Φιλοσοφία

Για τη Χριστίνα Κόκκοτα, το θέατρο αποτελεί ένα «εργοτάξιο εξαιρετικών αισθημάτων» και ένα «εργαστήριο ενσυναίσθησης και ανθρωπιάς». Αντιλαμβάνεται την κριτική θεάτρου ως μια «παρένθετη πνευματική και κοινωνική λειτουργία» που σκοπό έχει να προάγει την καλλιτεχνική παιδεία του κοινού.