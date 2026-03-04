Πάτρα: Το ντοκιμαντέρ "Συνύπαρξη, Λέμε Τώρα!" από τον Γυμνό Οφθαλμό

Ο γυμνοφαλμίτικος Μάρτιος 2026 στην Μεγάλη Οθόνη του Θεάτρου Λιθογραφείον στην οδό Μαιζώνος 172β στην Πάτρα, έχει γεύση καρπουζιού και ο Γυμνός οφθαλμός του Νίκου Καββαδία - γιά ακόμα μία φορά, που σίγουρα δεν θα είναι και η τελευταία - στέκεται στο πλευρό της Μαρτυρικής Παλαιστίνης και του Ανυπότακτου λαού της, όπως τονίζεται & στο σχετικό δελτίο Τύπου.

Τον Μάρτιο του 2026 στην Μεγάλη Οθόνη του Θεάτρου Λιθογραφείον στην Πάτρα θα προβληθούν δύο (2) εξαιρετικά και πολυβραβευμένα ντοκιμαντέρ: απόψε Τετάρτη 4 Μαρτίου στις 20.45 το "Συνύπαρξη, Λέμε Τώρα!" της Άμπερ Φάρες και το "Kράτα την Ψυχή σου στο Χέρι και Περπάτα" της Σεπιντέ Φαρσί στις 18 Μαρτίου.

Λευτεριά στην Παλαιστίνη!

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΙΝ-ΕΧΙΖΕΤΑΙ!.

Διοργάνωση: Γυμνός Οφθαλμός - θέατρο Λιθογραφείον.

Εισιτήρια: γενική είσοδος: 5 ευρώ / άνεργοι, 65+: 4 ευρώ / Α.Μ.Ε.Α: δωρεάν (με προκράτηση θέσης).

"ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ, ΛΕΜΕ ΤΩΡΑ!" - ΑΜΠΕΡ ΦΑΡΕΣ / COEXISTENCE, MY ASS! - AMBER FARES

- η προβολή γίνεται με την αποφασιστική υποστήριξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

ΣΥΝΟΨΗ

Η κωμικός Νόαμ Σούστερ Ελιάσι παρουσιάζει ένα μοναδικό προσωπικό και πολιτικό σόλο σόου, εστιάζοντας στον αγώνα για ισότητα ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη. Όταν η φευγαλέα ιδέα της συνύπαρξης, στην οποία έχει αφιερώσει την ζωή της, αρχίζει να μοιάζει με κακό αστείο, αντιστρέφει το αφήγημα και προκαλεί το κοινό της με σκληρές αλήθειες, που δεν χωρούν γέλιο.

Διατηρώντας στον θερμό πυρήνα της το ιδιοφυές stand-up πρόγραμμά της, το οποίο αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και παρουσιάστηκε σε ζωντανό κοινό, η ταινία δεν παρακολουθεί απλώς την μεταμόρφωση της ίδιας – μιας πρώην διπλωμάτισσας του ΟΗΕ, που στράφηκε στην κωμωδία -αποτυπώνει και τις σύνθετες, εν εξελίξει πραγματικότητες της περιοχής.

Μέσα από το πρόγραμμά της ξεδιπλώνονται οι σεισμικές αλλαγές στον δημόσιο διάλογο, που περιβάλλει αυτόν τον ατέρμονο αγώνα. Οι θεατές θα αποχωρήσουν με γέλιο και με δάκρυα, αλλά και με μιά αίσθηση, ότι η σκέψη τους έχει ανοίξει προς νέες κατευθύνσεις – κάτι, που λειτουργεί ταυτόχρονα σαν παρηγοριά, αλλά και σαν ένα δυνατό χτύπημα, που σε αφυπνίζει.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Amber Fares

ΣΕΝΑΡΙΟ: Rachel Leah Jones, Rabab Haj Yahya

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: Amber Fares, Philippe Bellaïche, Amit Chachamov

ΜΟΥΣΙΚΗ: William Ryan Fritch

MONTAZ: Rabab Haj Yahya

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ: Amber Fares, Rachel Leah Jones, Valérie Montmartin

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ: Ina Fichman, Jenifer Westphal, Joe Plumber, Libby Lenkinski, Alison Klayman

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Mia Rubinstein

ΗΧΟΣ: Rachel Leah Jones, Ibrahim Zaher, Sharon Louzon.

ΒΡΑΒΕΙΑ / ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ (ανάμεσα στα πολλά)

Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στην κατηγορία "Διεθνές Ντοκιμαντέρ" – Sundance Film Festival 2025

Χρυσός Αλέξανδρος - 27ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, 2025

Thessaloniki Pitching Forum 2023.