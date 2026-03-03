Συγκίνηση και εκπλήξεις στα The Actor Awards στο Λος Άντζελες

Εκπλήξεις αλλά και συγκίνηση είχε η φετινή απονομή των The Actor Awards 2026 όπως μετονομάστηκαν τα βραβεία του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών. H απονομή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, στο Shrine Auditorium and Expo Hall στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια.

Από τις εκπλήξεις ήταν η κυριαρχία της ταινίας "Αμαρτωλοί-Sinners" καθώς κατέκτησε ο Αφροαμερικανός ηθοποιός Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, το βραβείο καλύτερου Α’ Ανδρικού Ρόλου, και η ταινία το βραβείο Καλύτερου Συνόλου Ηθοποιών.

Το φιλμ "Αμαρτωλοί" που στη χώρα μας είχε προβληθεί τον περασμένο Απρίλιο χωρίς να σαρώσει σε εισιτήρια, έχει να θτμίσουμε 16 υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Το βραβείο α' γυναικείου ρόλου απονεμήθηκε στο φαβορί Τζέσι Μπάκλει-Jessie Buckley για το "Άμνετ", ενώ στους β' ρόλους, ο Σον Πεν πήρε το βραβείο Actor Award β' ανδρικού για το φιλμ «Μία Μάχη Μετά την Αλλη» του Πολ Τόμας Άντερσον. Ο Sean Penn μετά από τη νίκη του στα Critics Choice και τα BAFTA, παίρνοντας & το The Actor Awars, δείχνει δυνατός να διεκδικήσει πλέον και το τρίτο Όσκαρ της καριέρας του. Αντίπαλός του όπως αναφέρει το flix.gr, παραμένει ο Stellan Skarsgård για την ταινία «Συναισθηματική Αξία», ο οποίος πάντως δεν ήταν καν υποψήφιος στα Actor Awards.

Όσο για τον β' γυναικείο ρόλο, το βραβείο κατέληξε στην Εϊμι Μάντιγκαν για τον εκρηκτικό ρόλο της ως Θεία Γκλάντις στο «Weapons» του Ζακ Κρέγκερ, ταινία τρόμου που είδαμε τέλη του περασμένου Αυγούστου και στην Πάτρα.

Στο μεταξύ στο τηλεοπτικό κομμάτι των The Actor Awards, όπως διαβάσαμε, η σατιρική χολιγουντιανή κωμωδία «The Studio» της Apple TV ήταν εκείνη που πραγματικά σάρωσε τα φετινά βραβεία. Η σειρά κατέκτησε και τις τρεις κωμικές κατηγορίες στα Actor Awards κερδίζοντας τα βραβεία για το Καλύτερο Σύνολο σε Κωμική Σειρά, Α’ Ανδρικό Ρόλο σε Κωμική Σειρά για τον Σεθ Ρόγκεν και — σε μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της βραδιάς — Α’ Γυναικείο Ρόλο σε Κωμική Σειρά για την αείμνηστη ηθοποιό Κάθριν Ο’Χάρα.

Η Ο’Χάρα τιμήθηκε λοιπόν μετά θάνατον για τον ρόλο της ως Πάτι Λι. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 30 Ιανουαρίου 2026, σε ηλικία 71 ετών, έπειτα από σύντομη ασθένεια, και αυτό αποτέλεσε το τελευταίο βραβείο της καριέρας της.

Ολόκληρη η αίθουσα σηκώθηκε όρθια και ξέσπασε σε χειροκροτήματα όταν ο Σεθ Ρόγκεν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο της αξέχαστης ηθοποιού εκ μέρους της. Η συγκίνησή του ήταν εμφανής, ενώ η κάμερα κατέγραψε τη συμπρωταγωνίστριά τους, Κάθριν Χαν να σκουπίζει τα δάκρυά της.

«Ξέρω ότι θα ένιωθε τιμή που λαμβάνει αυτό το βραβείο από τους συναδέλφους της ηθοποιούς, τους οποίους σεβόταν βαθιά», είπε ο Ρόγκεν στην αρχή της ομιλίας του. «Ήταν μεγάλη θαυμάστριά σας όλων».

Ο Σεθ Ρόγκεν συνέχισε λέγοντας τα εξής: «Και κυριολεκτικά, στο 100% των περιπτώσεων, δεν έκανε μόνο τον χαρακτήρα της καλύτερο, αλλά βελτίωνε τη σκηνή και ολόκληρη τη σειρά συνολικά. Η Κάθριν Ο' Χάρα μας έδειξε πραγματικά ότι μπορείς να είσαι ιδιοφυΐα και να είσαι καλός άνθρωπος, και το ένα δεν χρειάζεται να γίνεται εις βάρος του άλλου με κανέναν τρόπο».

Η τριπλή νίκη του «The Studio» επιβεβαίωσε ότι η βιομηχανία όχι μόνο αγκάλιασε τη σατιρική της ματιά πάνω στο ίδιο το Χόλιγουντ, αλλά και αναγνώρισε το βάθος και την ευαισθησία πίσω από το χιούμορ της.

Στο μεταξύ ιδιαίτερα συγκινητική ήταν & η ομιλία του βετεράνου πλέον σταρ Χάρισον Φορντ ο οποίος έχει υπάρξει υποψήφιος για ένα μόνο Όσκαρ («Μάρτυρας» του Πίτερ Γουίρ), λαμβάνοντας το βραβείο Συνολικής Προσφοράς στα φετινά Actor Awards. «Είμαι εδώ γιατί κέρδισα ένα βραβείο… επειδή είμαι ζωντανός», είπε ο Χάρισον Φορντ & πρόσθεσε: «είναι περίεργο να παίρνεις βραβείο καριέρας στο μέσο της διαδρομής σου. Εξακολουθώ να εργάζομαι… Μοιραζόμαστε όλοι το προνόμιο να δουλεύουμε στον κόσμο των ιδεών και της φαντασίας. Μερικές φορές κάνουμε ψυχαγωγία. Μερικές φορές κάνουμε τέχνη. Και κάποιες φορές, αν είμαστε τυχεροί, κάνουμε και τα δύο ταυτόχρονα».

Την παρουσίαση του SAG-AFTRA Life Achievement Award στον 83χρονο Harrison Ford, ανέλαβε ο Woody Harrelson. Ο Ford προστέθηκε σε μια ξεχωριστή λίστα προηγούμενων βραβευμένων που περιλαμβάνει ονόματα όπως η Jane Fonda, η Sally Field, η Barbra Streisand, η Helen Mirren, ο Robert De Niro, ο Morgan Freeman, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, κ.α.

*Το βραβείο Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture πήγε στο "Mission: Impossible — The Final Reckoning¨.

Μπορείτε να διαβάσετε την αναλυτική λίστα των νικητών των 32ων Actor Awards, στο www.hollywoodreporter.com.