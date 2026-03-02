Αγορά Αργύρη: «13 ΩΡΕΣ» - Πίσω από τη βιτρίνα: Γυναίκες της δουλειάς και της ζωής

Το Σάββατο 7 Μάρτη στις 19:00, ανοίγει τις πύλες της η έκθεση "Ανθρωπόμορφες ρωγμές" στην Αγορά Αργύρη στην Πάτρα.

Στα εγκαίνια της έκθεσης, θα παρευρεθεί και θα απευθύνει χαιρετισμό ο Δήμαρχος Πάτρέων Κώστας Πελετίδης

Την Κυριακή 8 Μάρτη στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «13 ΩΡΕΣ» - Πίσω από τη βιτρίνα: Γυναίκες της δουλειάς και της ζωής σε σκηνοθεσία και η παραγωγή της εικαστικού Μιρένας Φερλέμη.

Το ντοκιμαντέρ έγινε με την υποστήριξη τις FABBRICATO ART PLATFORM και της Ομάδας Γυναικών Σαλαμίνας (μέλος της ΟΓΕ), τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ έγιναν στη Σαλαμίνα με τη συμμετοχή εργαζόμενων γυναικών από τις υπηρεσίες εκπαίδευσης, τηλεργασίας, μεταναστριών, μαθητών,, νέων μητέρων, συνταξιούχων, οι οποίες αποτυπώνουν τις αθέατες πλευρές της εργασίας και της ζωής τους.

Στο δελτίο τύπου της FABBRICATO ART PLATFORM για το ντοκιμαντέρ σημειώνεται:

«Δεκατρείς ώρες.

Δεν είναι απλώς ένας αριθμός στο ρολόι. Είναι η απόσταση από το πρώτο φως στο λιμάνι της Σαλαμίνας μέχρι το τελευταίο κλείσιμο της ταμειακής μηχανής.

Είναι ο χρόνος που χρειάζεται μια γυναίκα για να εφεύρει ξανά τον εαυτό της, ανάμεσα στις απαιτήσεις της επιβίωσης και το βάρος της ιστορίας που κουβαλά στις πλάτες της.

Πίσω από τη λαμπερή βιτρίνα της σύγχρονης καθημερινότητας, πίσω από τα φώτα και τις βιαστικές καλύτερες, κρύβεται η αθέατη πλευρά. Εκεί που οι ώρες δεν μετριούνται με λεπτά, αλλά με κούραση, με φροντίδα, με σιωπηλές θυσίες.

Είναι οι εγγονές εκείνων των μανάδων που την Πρωτομαγιά του '44, είδαν το καμιόνι να φεύγει για το σκοπευτήριο της Καισαριανής και έμειναν πίσω να κρατήσουν τη ζωή όρθια, με τα χέρια μαύρα από τη δουλειά και την ψυχή αλύγιστη.

Σήμερα, οι μάχες έχουν άλλο πρόσωπο, αλλά την ίδια ένταση. Στο εμπόριο, στις υπηρεσίες, στο σπίτι. Γυναίκες που "καταπίνουν" το χρόνο για να κερδίσουν το αύριο. Που στέκονται όρθιες συνεχίζοντας μια αλυσίδα που ξεκινά από το πρώτο φως και κλείνει στο επόμενο φως της μέρας

Στο ντοκιμαντέρ, «13 ώρες», η εικαστικός Μιρένα Φερλέμη παραμερίζει τη βιτρίνα.

Ακούει τις φωνές που συνήθως καλύπτει ο θόρυβος της δουλειάς. Ακούει τις Γυναίκες τις διπλανής πόρτας, γυναίκες του μόχθου, γυναίκες της ζωής σημειώνοντας στο φακό, πως:

Πίσω από κάθε "13 ώρες", υπάρχει μια ιστορία που αξίζει να ειπωθεί, μιας και πίσω από κάθε γυναίκα, υπάρχει μια δύναμη που δεν χωράει σε κανένα ωράριο.»



Η προβολή του ντοκιμαντέρ εντάσσεται στις παράλληλες εκδηλώσεις της Fabbricato Art Platform, της έκθεσης «Ανθρωπόμορφες ρωγμές +» και με την υποστήριξή του Δήμου Πατρέων