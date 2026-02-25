Πάτρα: Η θεατρική παράσταση «2012 μ.Χ.» στις 27, 28/2 και την 1/3 στις Γραμμές Τέχνης

Η θεατρική παράσταση με τίτλο «2012 μ.Χ.» ανεβαίνει στις Γραμμές Τέχνης στην οδό Μαιζώνος 271 στην Πάτρα από τη νέα θεατρική ομάδα με την ονομασία «Αυτόνομοι».

Τι μπορεί να συμβεί όταν τα πάντα καταρρέουν γύρω σου; Όταν η καθημερινότητά σου γίνεται αγώνας επιβίωσης; Όταν μάχεσαι να διατηρήσεις την αξιοπρέπεια σου;

Η θεατρική ομάδα «Αυτόνομοι» στη σκηνή των «Γραμμών Τέχνης» (Μαιζώνος 271, έναντι Σιδηροδρομικού Σταθμού Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα) παρουσιάζει τέσσερα (4) μονόπρακτα με ιστορίες ανθρώπων που βρέθηκαν στη δίνη της οικονομικής κρίσης. Τέσσερα μονόπρακτα για την απώλεια, το φόβο αλλά και τη δύναμη, την ελπίδα.

Ο συμπολίτης Γιάννης Α. Σιδέρης υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία μιας παράστασης που μιλά για μια εποχή που πέρασε αλλά δεν ξεχάστηκε.

Δεν είναι παρελθόν. Είναι μνήμη.

Έχει προγραμματιστεί να δοθούν τρεις (3) παραστάσεις, την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου καθώς & την Κυριακή 1η Μαρτίου 2026.

Παρασκευή - Σάββατο στις 21:30, Κυριακή στις 20:30.

Εισιτήρια: Προπώληση https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/2012-m-x/

Κρατήσεις: 6972661333.

Συντελεστές Παράστασης

Κείμενο & σκηνοθεσία: Γιάννης Α. Σιδέρης

Βοηθός σκηνοθέτη: Αλεξάνδρα Νικολοπούλου.

Παίζουν οι:

Νόμος 4093/2012: Αλεξάνδρα Νικολοπούλου

Το καλύτερο Δώρο: Ρούλα Καραμανλή, Μάνος Κωσταριδάκης, Τάκης Παπανδρέου

Γλάστρα Βασιλικός: Γιώργος Κωστούλας

Το στοίχημα: Μελπομένη Φραντζή, Κωστής Χριστακόπουλος

Χορός: Πηνελόπη Θανοπούλου, Ρούλα Καραμανλή, Μελπομένη Φραντζή

και η μικρή: Αγγελίνα Κωσταριδάκη.

Μουσική Επιμέλεια: Γιάννης Α. Σιδέρης

Σκηνικά κοστούμια: Νανά Μπακοπούλου / Έλενα Παναγοπούλου

Αφίσα: New*Deal

Παραγωγή: Cdriva ProdActions.