Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Άγγελος Φραντζής σε ηλικία 56 ετών

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών ο Άγγελος Φραντζής, σκορπίζοντας θλίψη στην τοπική κοινωνία της Πάτρας.

Ο εκλιπών εργαζόταν στον χώρο της τσιμεντοβιομηχανίας, ενώ η οικογένειά του παλαιότερα διατηρούσε την επιχείρηση «Ελενίτ» στην ευρύτερη περιοχή του Τόφαλου.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Παντανάσσης Πατρών, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Α’ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών. Συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο.