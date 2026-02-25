Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Άγγελος Φραντζής σε ηλικία 56 ετών

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών ο Άγγελος Φραντζής, σκορπίζοντας θλίψη στην τοπική κοινωνία της Πάτρας.
Ο εκλιπών εργαζόταν στον χώρο της τσιμεντοβιομηχανίας, ενώ η οικογένειά του παλαιότερα διατηρούσε την επιχείρηση «Ελενίτ» στην ευρύτερη περιοχή του Τόφαλου.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Παντανάσσης Πατρών, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Α’ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών. Συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο.
