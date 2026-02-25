Ασλανίδης: Ο Καραμανλής θα έπρεπε ήδη να είναι φυλακή- Ο Φλωρίδης κοροϊδεύει τον κόσμο όλο

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, λίγο πριν τη συμπλήρωση τριών ετών από την σιδηροδρομική τραγωδία, μίλησε για τις επικείμενες εκδηλώσεις του Σαββάτου (28/2), ενώ παράλληλα άσκησε κριτική στον Γιώργο Φλωρίδη και τον Κώστα Καραμανλή τον οποίο μεταξύ άλλων χαρακτήρισε «νούμερο ένα εγκληματία».

«Ο κόσμος είναι στην πρίζα με αφορμή και τα Τέμπη και όλα τα συσσωρευμένα προβλήματα που ήδη έχει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, ο Παύλος Ασλανίδης δήλωσε για τις εκδηλώσεις του Σαββάτου: «Πιστεύω ότι θα είναι μεγάλες οι φετινές κινητοποιήσεις, μπορεί να μην φτάσουν τα περσινά, βλέπουμε ότι ο κόσμος είναι στην πρίζα με αφορμή και τα Τέμπη και όλα τα συσσωρευμένα προβλήματα που ήδη έχει η κοινωνία θα βγει πάλι ο κόσμος μαζικά να διαμαρτυρηθεί. Θα απαιτήσει όχι μόνο δικαιοσύνη για τα Τέμπη, θα απαιτήσει για να έχουμε επιτέλους ένα κράτος δικαίου και ισονομίας. Εγώ κατέβηκα στο Σύνταγμα από την πρώτη χρονιά που δεν είχε γίνει κάτι οργανωμένο, εκεί κατεβαίνω κάθε χρόνο και εκεί θα κατεβαίνω για πάντα».

Αναφορικά με το αν θα μιλήσει στις εκδηλώσεις η Μαρία Καρυστιανού, ο πρόεδρος του Συλλόγου δήλωσε: «Δεν το γνωρίζω, δεν μας έχει ενημερώσει. Αυτοί που θέλουν να μιλήσουν μας έχουν ενημερώσει». Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ανέφερε σε ερώτηση για το κόμμα Καρυστιανού: «Δεν μας ενδιαφέρει η κα Καρυστιανού τι κάνει. Δεν έχει ιδρυθεί κανένα κόμμα, αυτή τη στιγμή δεν βοηθάει αυτή η παραφιλολογία εμείς θέλουμε να πάμε στα δικαστήρια ενωμένοι και δυνατοί και θα πάμε».

«Ο Φλωρίδης λέει ψέματα, κοροϊδεύει τον κόσμο»

Σε ερώτηση για τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, απάντησε: «Είναι ένας εγκάθετος, προσβάλει τρία χρόνια τη μνήμη των παιδιών μας. Λέει ψέματα ως συνήθως. Προσπαθεί να δημιουργήσει πάλι ψευδείς εικόνες για την κοινή γνώμη. Δέκα οικογένειες έχουν ζητήσει γιατί είναι από τους 27 απανθρακωμένους. Όλοι αποσύρθηκαν γιατί κανένας δεν θέλει να κάνει μόνο DNA και τοξικολογικές».

«Είπε ότι αν τα ελληνικά εργαστήρια, που θα επιλεγούν, διαπιστώσουν ότι κάποιες εξετάσεις δεν μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα τότε ζητείται συνδρομή εργαστηρίων του εξωτερικού. Δεν υπάρχει τέτοια διάταξη, κοροϊδεύει όλο τον κόσμο, λέει ψέματα. Η τελευταία διάταξη λέει ρητά μόνο εντός Ελλάδας και μόνο τοξικολογικές δηλαδή ό,τι έγινε στους μηχανοδηγούς. Δηλαδή τα παιδιά μας θα κάνουν τεστ για αλκοόλ ή αν πήραν ναρκωτικά;», συνέχισε.

«Ο Καραμανλής θα έπρεπε να είναι ήδη στη φυλακή»

Κατόπιν πρόσθεσε, αναφερόμενος και στον τότε υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμανλή: «Ο λόγος είναι προφανής, θέλουν να κλείσουν τα τρία χρόνια, να μην υπάρχει εισαγγελική διάταξη και σου λέει "κόψτε το κεφάλι σας, αν θέλετε πηγαίνετε κάντε τα μόνοι σας και δεν θα υπάρχει αναγνώριση από το δικαστήριο". Αυτό θέλουν να πετύχουν. Εμείς δεν λέμε ούτε για ξυλόλιο ούτε τίποτα μιλάμε για διευκρίνηση ουσίας. Θέλουμε να μάθουμε από τι κάηκαν τα παιδιά ζωντανά».

«Εμένα ο γιος μου είναι αγνοούμενος ακόμα. Είναι αγνοούμενα τα παιδιά μας, δεν υπάρχει αιτία θανάτου και μας μιλάνε για ξυλόλια και τέτοια. Τα ξυλόλια αυτοί τα βρήκαν, το Χημείο του κράτους τα βρήκε τα ξυλόλια. Πιστεύω ότι πολλοί θα φάνε ισόβια και θα απαιτήσουμε να φάνε ισόβια. Καταρχήν ο νούμερο ένα εγκληματίας που τα ήξερε όλα αυτά και τον αθώωσε η Βουλή είναι ο Καραμανλής, ο οποίος έπρεπε να είναι ήδη στη φυλακή», κατέληξε.