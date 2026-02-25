Πάτρα: Συλλαλητήριο το Σάββατο για τα Τέμπη - Καταλήψεις στα σχολεία τις παραμονές

Τρία χρόνια συμπληρώνονται στις 28 Φλεβάρη 2026 από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και εργατικά σωματεία, ομοσπονδίες και μαζικοί φορείς προετοιμάζουν πανελλαδικές κινητοποιήσεις, απεργίες και συλλαλητήρια, τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων και διεκδικώντας –όπως τονίζουν– ουσιαστική δικαίωση και μέτρα ασφάλειας.

Η ημέρα αναμένεται να παραλύσει βασικούς τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, καθώς προκηρύχθηκαν 24ωρες απεργίες σε σιδηρόδρομο, ναυτιλία, οικοδομή, εμπόριο και υπηρεσίες.

Πάτρα: Συλλαλητήριο στην Πλατεία Γεωργίου το Σάββατο 28 Φλεβάρη

Κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Πάτρας – Στις 11:00 π.μ. η συγκέντρωση

Στην Πάτρα, το συλλαλητήριο διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, στις 11:00 το πρωί, στην Πλατεία Γεωργίου.

Στο κάλεσμα συμμετοχής επισημαίνεται ότι «τα Τέμπη δεν ήταν μια κακιά στιγμή, αλλά αποτέλεσμα μιας πολιτικής που βάζει το κέρδος πάνω από την ανθρώπινη ζωή», ενώ γίνεται λόγος για ανάγκη συνέχισης του αγώνα για ασφάλεια στις μεταφορές και απόδοση ευθυνών.

Το συλλαλητήριο της Πάτρας αναμένεται να συγκεντρώσει εργαζόμενους από πολλούς κλάδους, φοιτητές και μαθητές, καθώς και συλλογικότητες της περιοχής.

Ακινητοποιημένα τα τρένα – 24ωρη απεργία

Χωρίς σιδηροδρομικά δρομολόγια θα μείνει όλη η χώρα το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, καθώς οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία.

Η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι «λόγω της 24ωρης απεργίας δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο».

Δεμένα τα πλοία – Απεργία της ΠΝΟ

Δεμένα θα παραμείνουν και τα πλοία, καθώς απεργία έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία.

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» καλούν τους ναυτεργάτες να περιφρουρήσουν την απεργία και να δώσουν μαζικό «παρών» στα συλλαλητήρια, υπογραμμίζοντας ότι «η κοιλάδα των Τεμπών απλώνεται παντού όπου κυριαρχεί η πολιτική του κέρδους».

«Κλειστά εργοτάξια» – Συμμετοχή οικοδόμων και ιδιωτικών υπαλλήλων

Η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας καλεί σε κλείσιμο όλων των εργοταξίων το Σάββατο 28 Φλεβάρη, τονίζοντας πως οι εργαζόμενοι του κλάδου συμμετέχουν δυναμικά στις κινητοποιήσεις.

Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία συμμετέχει και η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, καλώντας εργαζόμενους στο εμπόριο, στις υπηρεσίες, στην πληροφορική, στις ταχυμεταφορές, στη φύλαξη και στην καθαριότητα να δώσουν μαζικά το «παρών» στις συγκεντρώσεις.



Κάλεσμα από τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών

Στις κινητοποιήσεις καλεί και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, σημειώνοντας ότι συνεχίζει την προσπάθεια ανάδειξης των αιτιών που οδήγησαν στο δυστύχημα και την απόδοση ευθυνών «όσο ψηλά κι αν βρίσκονται».

Στην ανακοίνωσή του τονίζει πως:

«Για να δυναμώσει η φωνή μας ακόμα περισσότερο.

Για να δυναμώσει ο αγώνας μας για την πραγματική δικαίωση.

Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη».



Συγκεντρώσεις στη Δυτική Ελλάδα

Κινητοποιήσεις προγραμματίζονται και σε άλλες πόλεις της Δυτικής Ελλάδας, όλες στις 11:00 το πρωί:

Στο Αγρίνιο, στην κεντρική πλατεία

Στο Αίγιο, στην κεντρική πλατεία

Στην Αμαλιάδα, στην πλατεία Αγίου Αθανασίου

Στο Μεσολόγγι, στην κεντρική πλατεία

Στη Ναύπακτος, στην πλατεία Κεφαλόβρυσου

Στον Πύργος Ηλείας, στην κεντρική πλατεία (Σάκη Καράγεωργα)

Οι τοπικές οργανώσεις κάνουν λόγο για μαζική συμμετοχή εργαζομένων, νέων και συνταξιούχων, με κεντρικό σύνθημα την απαίτηση για ασφαλείς μεταφορές και προστασία της ανθρώπινης ζωής.



Καταλήψεις σε σχολεία – Κάλεσμα μαθητών

Στο κλίμα των κινητοποιήσεων, σύμφωνα με πληροφορίες, μαθητές σε διάφορες περιοχές της χώρας προσανατολίζονται σε διήμερες καταλήψεις σχολείων στις 26 και 27 Φεβρουαρίου, δηλώνοντας ότι «ποτέ δεν θα ξεχάσουμε το έγκλημα στο τρένο» και καλώντας σε συμμετοχή στα συλλαλητήρια του Σαββάτου.

Η 28η Φλεβάρη αναμένεται να αποτελέσει ημέρα πανελλαδικής κινητοποίησης, με κεντρικό μήνυμα τη μνήμη των θυμάτων, τη διεκδίκηση δικαιοσύνης και την απαίτηση να μην επαναληφθούν παρόμοιες τραγωδίες.





