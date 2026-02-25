Δημογραφικό: Στο «κόκκινο» η υπογεννητικότητα- Τι λέει στο thebest.gr η Αναστασία Μανωλοπούλου

Ιδιαίτερα ανησυχητική παραμένει η εικόνα του δημογραφικού προβλήματος, με τη μείωση των γεννήσεων να συνεχίζεται και τις επιπτώσεις να είναι εμφανείς τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr η πρόεδρος της Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών και Περιχώρων, Αναστασία Μανωλοπούλου, «η υπογεννητικότητα δεν είναι κάτι καινούριο, το έχουμε επισημάνει και εμείς ως Οργάνωση εδώ και χρόνια. Όπως λέει, «το 2014 ήταν η πρώτη χρονιά που οι γεννήσεις ήταν λιγότερες από τους θανάτους στην Ελλάδα και αυτό αποτέλεσε κρίσιμο σημείο για το δημογραφικό και την υπογεννητικότητα».

Η κ. Μανωλοπούλου επισημαίνει ότι «οι βασικοί λόγοι είναι η οικονομική κρίση, το ασταθές οικονομικό περιβάλλον και το ζήτημα της στέγης», τονίζοντας πως «όταν δεν υπάρχει σταθερή δουλειά και οικονομική ασφάλεια, οι νέοι άνθρωποι δυσκολεύονται να δημιουργήσουν οικογένεια».

Παράλληλα, αναφέρει ότι «αρνητικός παράγοντας είναι και το γεγονός ότι πολλοί νέοι φεύγουν στο εξωτερικό, γεγονός που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση».

Σε ό,τι αφορά την Αχαΐα, σημειώνει ότι «βρίσκεται περίπου στον μέσο όρο της χώρας», διευκρινίζοντας πως «μόνο η Κρήτη εμφανίζεται ως εξαίρεση, χωρίς όμως να σημαίνει ότι και εκεί η κατάσταση είναι καλή». Όπως υπογραμμίζει, «το πρόβλημα είναι πανελλαδικό και απαιτεί αντιμετώπιση».

Παράλληλα, αναφέρει ότι «οι πολύτεκνες οικογένειες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητά τους, κυρίως οικονομικά, με βασικά ζητήματα την εργασία και τη στέγη».

Κλείνοντας, τονίζει ότι «πρέπει να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο πολιτικό σχέδιο», επισημαίνοντας πως «οι καλές πρακτικές υπάρχουν και όλοι γνωρίζουμε τι πρέπει να γίνει, όμως οι πολιτικοί πρέπει να το αποδεχθούν, να το υλοποιήσουν και να καταλήξουν σε συγκεκριμένα μέτρα». Όπως καταλήγει, «οι νέοι πρέπει να γνωρίζουν ότι το σημαντικότερο απ’ όλα είναι τα παιδιά μας».