Πάτρα: Συνεδριάζει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου

Στο κτίριο Λαδόπουλου
Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου στις 15:30, στο κτίριο Λαδόπουλου, θα γίνει η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με το παρακάτω θέμα.
Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:
Σας καλούμε, σε δια ζώσης- έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την αριθ. 2804/20-1-2025 (ΦΕΚ 109/21-1-2025 Τεύχος Β) απόφαση ΥΠ.ΕΣ, την 26η Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο Λαδόπουλου, με το παρακάτω μοναδικό θέμα:
1. Αίτηση Συνομολόγησης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων στο αίτημα 9 εργαζομένων στον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 17312/17-2-2026 αίτησή τους, προκειμένου να συναινέσει ο Δήμος στην υπόψη αίτηση και στο περιεχόμενο της Αγωγής αυτών, για ρύθμιση της εργασιακής τους σχέσης (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- αναπληρωτής Δημάρχου - Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Δημοτικής Κατάστασης, Οικονομικών, Διαχείρισης Προσόδων, Τοπικής Οικονομίας, Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), Νομικής Υπηρεσίας και Εσωτερικού Ελέγχου.
