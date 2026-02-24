Hellenic Train: Χωρίς δρομολόγια το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου λόγω 24ωρης απεργίας

Η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου δεν θα εκτελεστεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, εξαιτίας της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της 24ωρης απεργίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο.