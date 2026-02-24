Η «ετυμηγορία» της Ολυμπίας Οδού και του Υπεραστικού ΚΤΕΛ για το Καρναβάλι: Οι διελεύσεις σε σχέση με πέρυσι και ο παράγοντας Πατρών- Πύργου

Αυξημένη ήταν η κίνηση στην Ολυμπία Οδό, κατά τη διάρκεια του τριημέρου του Πατρινού Καρναβαλιού, με τα στοιχεία να καταγράφουν διψήφια ποσοστά ανόδου σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Την Παρασκευή, από τα διόδια του Ρίου με κατεύθυνση προς Πάτρα διήλθαν 17.500 οχήματα, αριθμός αυξημένος κατά 17% σε σύγκριση με πέρυσι. Την ίδια ημέρα, από τα διόδια της Κάτω Αχαΐας, στον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών- Πύργου, πέρασαν επιπλέον 4.000 οχήματα, ενισχύοντας τη συνολική εικόνα αυξημένων αφίξεων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ολυμπίας Οδού.

Η ανοδική τάση συνεχίστηκε και το Σάββατο, όταν από τα διόδια του Ρίου καταγράφηκαν 16.500 διελεύσεις οχημάτων, παρουσιάζοντας αύξηση 12% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό Σάββατο. Από τα διόδια της Κάτω Αχαΐας διήλθαν ακόμη 3.100 οχήματα.

Η κορύφωση της κίνησης σημειώθηκε την Καθαρά Δευτέρα, κατά την αναχώρηση των εκδρομέων. Από τα διόδια του Ρίου, στο ρεύμα εξόδου από την Πάτρα, πέρασαν 18.800 οχήματα, ενώ από τα διόδια της Κάτω Αχαΐας, με κατεύθυνση προς Πύργο, καταγράφηκαν 4.000 διελεύσεις.

Διευκρινίζεται ότι μικρή μερίδα των οχημάτων που πέρασαν από τα διόδια του Ρίου δεν κατευθύνθηκε προς την Πάτρα, αλλά συνέχισε προς τη Γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου και την Ήπειρο, γεγονός που ωστόσο δεν αλλοιώνει τη συνολική εικόνα της αυξημένης ροής επισκεπτών προς την αχαϊκή πρωτεύουσα για το κορυφαίο καρναβαλικό τριήμερο.

Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας

Αυξημένη ήταν η επιβατική κίνηση και στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας, το οποίο λειτούργησε σε εντατικούς ρυθμούς προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες μετακίνησης από και προς την Πάτρα για το τριήμερο του Καρναβαλιού.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από την Πέμπτη έως και το Σάββατο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 403 δρομολόγια, μεταφέροντας περίπου 20.150 επιβάτες προς την καρναβαλική Πάτρα. Η πλειονότητα των επισκεπτών προήλθε από μεγάλα αστικά κέντρα και περιφερειακές πόλεις, όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, ο Βόλος, η Χαλκίδα, η Καλαμάτα, τα Ιωάννινα και η Καρδίτσα, γεγονός που αποτυπώνει την πανελλαδική εμβέλεια της διοργάνωσης.

Την Καθαρά Δευτέρα, ημέρα της μαζικής αναχώρησης των εκδρομέων, από τον σταθμό της Πάτρας έφυγαν 195 λεωφορεία, με τα δρομολόγια να εκτελούνται με εξαιρετικά μικρά μεσοδιαστήματα, ακόμη και ανά δύο λεπτά, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η επιβατική κίνηση.

Όπως ανέφερε, στο thebest.gr ο αντιπρόεδρος του ΚΤΕΛ, Αριστείδης Τσιντώνης, η επιστροφή των επισκεπτών δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς και σήμερα Τρίτη συνεχίζεται η αυξημένη ροή επιβατών, με την κίνηση να αναμένεται να κορυφωθεί την Τετάρτη.