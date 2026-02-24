Κατεβασμένες για... "πάντα" οι μπάρες του ΟΣΕ στην Κανελλοπούλου - Απηύδησαν και περνούσαν οι οδηγοί των οχημάτων - ΒΙΝΤΕΟ

Στο ίδιο - ωστόσο επικίνδυνο - έργο θεατές οι οδηγοί
Για πολλοστή φορά οι μπάρες του προαστιακού πέφτουν και ξεχνούν να ανέβουν σε φυλασσόμενη διάβαση του προαστιακού της Πάτρας.
Σειρά το μεσημέρι της Τρίτης είχε η οδός Κανελλοπούλου, όπου οι μπάρες έπεσαν, το ηχητικό σήμα ενεργοποιήθηκε, όμως ο προαστιακός δεν περνούσε. Μάταια οι οδηγοί περίμεναν για αρκετά λεπτά ακινητοποιημένοι πίσω από τις μπάρες, σχηματίζοντας ουρές τόσο στο ρεύμα ανόδου όσο και στο ρεύμα καθόδου της Κανελλοπούλου. Κάποια στιγμή ο πρώτος έκανε την αρχή και ακολούθησαν και οι υπόλοιποι οδηγοί, οι οποίοι κάνοντας ελιγμό περνούσαν δίπλα από την κατεβασμένη κατά τα άλλα μπάρα, με τον προαστιακό να... αγνοείται!
Η βλάβη ή η "ανθρώπινη παρέμβαση" στο σημείο μπορεί να εξελιχθεί τραγικά καθώς οι οδηγοί αναγκάζονται να περνούν με δική τους ευθύνη κυριολεκτικά κοιτώντας δεξιά και αριστερά, μήπως και έρχεται προς το μέρος τους ο συρμός.
Οι οδηγοί διακινδυνεύουν για να περάσουν
