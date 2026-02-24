Μετακόμιση με πατίνι; Απίστευτες εικόνες στους δρόμους των Χανίων

Η εφευρετικότητα (ή η απερισκεψία) χτύπησε “κόκκινο” στα Χανιά, με έναν οδηγό να μετατρέπει το πατίνι του σε…μεταφορική εταιρεία
Σε μια άκρως επικίνδυνη ενέργεια προέβη ένας οδηγός στα Χανιά, ο οποίος εθεάθη να μεταφέρει ένα στρώμα με το ηλεκτρικό του πατίνι.
Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ο νεαρός διέσχισε κεντρικούς δρόμους, από τον κόμβο του Κλαδισού προς την Αναγνώστου Γογονή, αψηφώντας κάθε κανόνα οδικής ασφάλειας.
Η μεταφορά ενός τόσο ογκώδους αντικειμένου πάνω σε δύο ρόδες εκθέτει σε άμεσο κίνδυνο τον ίδιο τον οδηγό, καθώς ένα απότομο φρενάρισμα ή η απώλεια ισορροπίας θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τροχαίο ατύχημα.
Δείτε το βίντεο:
