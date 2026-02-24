Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Μετακόμιση με πατίνι; Απίστευτες εικόνες στους δρόμους των Χανίων

Μετακόμιση με πατίνι; Απίστευτες εικόνες...

Η εφευρετικότητα (ή η απερισκεψία) χτύπησε “κόκκινο” στα Χανιά, με έναν οδηγό να μετατρέπει το πατίνι του σε…μεταφορική εταιρεία

Σε μια άκρως επικίνδυνη ενέργεια προέβη ένας οδηγός στα Χανιά, ο οποίος εθεάθη να μεταφέρει ένα στρώμα με το ηλεκτρικό του πατίνι.

 Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ο νεαρός διέσχισε κεντρικούς δρόμους, από τον κόμβο του Κλαδισού προς την Αναγνώστου Γογονή, αψηφώντας κάθε κανόνα οδικής ασφάλειας.

Η μεταφορά ενός τόσο ογκώδους αντικειμένου πάνω σε δύο ρόδες εκθέτει σε άμεσο κίνδυνο τον ίδιο τον οδηγό, καθώς ένα απότομο φρενάρισμα ή η απώλεια ισορροπίας θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

 Δείτε το βίντεο:

Ειδήσεις Τώρα

Γαστούνη: Βάζει λουκέτο στην επιχείρηση ο περιπτεράς, μετά από επίθεση 15 ατόμων

Πατρινό Καρναβάλι 2026: 107 συλλήψεις και πάνω από 650 κλήσεις

Hellenic Train: Χωρίς δρομολόγια το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου λόγω 24ωρης απεργίας

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Χανιά Ηλεκτρικό Πατίνι
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a7\u03b1\u03bd\u03b9\u03ac","\u0397\u03bb\u03b5\u03ba\u03c4\u03c1\u03b9\u03ba\u03cc \u03a0\u03b1\u03c4\u03af\u03bd\u03b9"]
822174
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις