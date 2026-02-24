Δήμος Ναυπακτίας: Έως τις 27 Φεβρουαρίου η δράση δωρεάν στειρώσεων αδέσποτων γατών

Με ιδιαίτερη επιτυχία συνεχίζεται η εθελοντική δράση δωρεάν στειρώσεων αδέσποτων γατών στον Δήμο Ναυπακτίας, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο της συστηματικής προσπάθειας για τον έλεγχο του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων και τη βελτίωση των συνθηκών ευζωίας τους.

Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Σωματείο «Φιλοζωική Δράση Ναυπάκτου», καθώς και με τη συμμετοχή δύο εθελοντριών κτηνιάτρων και μίας βοηθού κτηνιάτρου από τη γερμανική εθελοντική οργάνωση «Tierärzte für Straßenhunde e.V.», οι οποίες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με υψηλό αίσθημα ευθύνης και κοινωνικής προσφοράς.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Δήμου, όπως αυτές προβλέπονται από τον Ν. 4830/2021, και αφορά την εφαρμογή δωρεάν προγράμματος στειρώσεων και ηλεκτρονικής καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες υλοποιούνται υπό την αιγίδα του Δήμου Ναυπακτίας, σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, με την απαιτούμενη άδεια του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και με πλήρη τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Η δράση πραγματοποιείται στο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα της Κοινότητας Λυγιά και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, καθημερινά από τις 09:00 έως τις 19:00.

Στόχοι της δράσης είναι:

Η μείωση του ανεξέλεγκτου πολλαπλασιασμού των αδέσποτων γατών,

Η πρόληψη και ο περιορισμός ασθενειών,

Η προστασία της δημόσιας υγείας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ζώων.

Ο Δήμος Ναυπακτίας και το αρμόδιο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος καλούν τους πολίτες να στηρίξουν ενεργά την πρωτοβουλία αυτή.

Σημειώνεται ότι πριν την προσέλευση απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία για τον προγραμματισμό ραντεβού στα τηλέφωνα: 26343 60419 - 417, 6985941436.