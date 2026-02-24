Ένταση στη δίκη των Τεμπών: Απορρίφθηκε το αίτημα για κλήτευση του εφέτη- ανακριτή

Στα ύψη ανέβηκε η ένταση μετά την απόρριψη από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας των αιτημάτων να κληθούν ως μάρτυρες ο εφέτης ανακριτής που διεξήγαγε την βασική ανάκριση για την τραγωδία των Τεμπών και η γραμματέας του.

Συγγενείς των θυμάτων αντέδρασαν λέγοντας: «Ντροπή. Να σηκωθούμε να φύγουμε. Τρία χρόνια μετά και δεν ξέρουμε από τι πέθαναν τα παιδιά μας. Δεν σέβεστε τις μανάδες που είναι εδώ. Ωραία δικαιοσύνη έχετε. Θέατρο παρωδία».

Η απόφαση μάλιστα του δικαστηρίου να μην ανακαλέσει προηγούμενη άρνηση του στα αιτήματα τους, προκάλεσε την έκρηξη οργής των συγγενών των θυμάτων.

«Σαν σήμερα πριν από τρία χρόνια, τα παιδιά πήραν το τρένο και δεν γύρισαν σπίτι τους. Πώς κοιμάστε τα βράδια;» δήλωσε η Η Μαρία Ντόλκα, μητέρα θύματος.

Απαντώντας στις αντιδράσεις των συγγενών ο εισαγγελέας της έδρας είπε πως «εκτός από δικαστές είμαστε και άνθρωποι, αλλά η κρίση μας δεν θα επηρεαστεί από ανθρώπινο παράγοντα, αλλά από νομικά επιχειρήματα».

Ο Αντώνης Ψαρόπουλος, δικηγόρος και πατέρας θύματος υποστήριξε από την πλευρά του: «Μπάζωμα παντού, μπάζωμα μέχρι τέλους. Καταδεικνύει την άοκνη προσπάθεια των τοπικών δικαστικών αρχών να μην αναδειχθούν και οι ευθύνες των δικαστικών λειτουργών που ενεπλάκησαν κατά τη διάρκεια της ανάκρισης».

Από την πλευρά της η Μαρία Καρυστιανού, υποστήριξε πως «απουσιάζουν οι άνθρωποι που πρώτοι ακούμπησαν τα βίντεο, δηλαδή ο ανακριτής, οι αστυνομικοί της ΔΕΕ, οι εισαγγελικοί λειτουργοί που συνόδευαν τους αστυνομικούς της ΔΕΕ για να μας δώσουν τις πληροφορίες, τελικά πού πήγαν αυτά τα εξαφανισμένα βίντεο. Η μόνη λέξη που μου έρχεται είναι ότι είναι μια δίκη παρωδία».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιφυλάχθηκε να καταθέσει αίτηση εξαίρεσης του δικαστηρίου, ενώ αμφισβήτησε τη νομιμότητα της σύνθεσης που θα εκδικάσει την κύρια υπόθεση του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος, λέγοντας: «Υπάρχουν εξωγενείς, άνωθεν και έξωθεν επιρροές προς το δικαστήριο. Ζητήσαμε τη διακοπή της δίκης προκειμένου να ενημερώσουμε τους εντολείς μας και να εξετάσουμε την προοπτική υποβολής αιτήματος εξαίρεσης της έδρας, προκειμένου να διαφυλαχθεί η δίκαιη δίκη».

Προσφυγή για το θέμα της εκταφής του γιου του κατέθεσε ο Πάνος Ρούτσι.

Η εντολή δόθηκε χωρίς να έχουν οριστεί απαραίτητοι πραγματογνώμονες ώστε να γίνουν οι προβλεπόμενες εξετάσεις, ανέφερε η δικηγόρος του Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Δεν έχουμε ακόμη πάρει επίσημα στα χέρια μας, την ανάκληση από πλευράς της Εισαγγελίας Λάρισας, της εντολής εκταφής χωρίς νόμιμες προϋποθέσεις για τον Ντένις Ρούτσι. Μας δηλώθηκε προφορικά από την γραμματεία της Εισαγγελίας ότι θα ανακληθεί αυτή η εντολή» δήλωσε.

«Για ποιο λόγο; Πρέπει άμεσα να κάνουμε τις εκταφές, ενώ παρακαλάμε τέσσερις μήνες τώρα να μας πουν γιατί», αναρωτήθηκε ο Πάνος Ρούτσι.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 27 Φεβρουαρίου, παραμονή της επετείου των τριών χρόνων από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.