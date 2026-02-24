Σοκαριστικό τροχαίο στη Συγγρού: Η στιγμή που ΙΧ χτυπά μοτοσικλέτα και ο αναβάτης εκσφενδονίζεται- ΒΙΝΤΕΟ

Όλα συνέβησαν όταν δύο οχήματα, μία μοτοσικλέτα και ένα ΙΧ, κινούνταν επί της Συγγρού.

Ο μοτοσικλετιστής κινείται στο διάζωμά του στη δεξιά λωρίδα ενώ το ΙΧ από τα αριστερά της μοτοσικλέτας, στρίβει δεξιά με κατεύθυνση προς τον παράδρομο της Λάμπρου Κατσώνη και τότε χτυπά τη μηχανή με σφοδρότητα.

Αποτέλεσμα ο μοτοσικλετιστής, ένας άνδρας περίπου 40 ετών, να εκσφενδονιστεί από την μηχανή και να πέσει πάνω σε κολώνα.

Στο σημείο επικράτησαν στιγμές πανικού. Περαστικοί σταμάτησαν και προσπαθούσαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ στον τραυματία ενώ ακόμα και μια νοσηλεύτρια προσπαθούσε για ώρα να τον βοηθήσει.

Οι περαστικοί σταμάτησαν ακόμη και ιδιωτικό διερχόμενο ασθενοφόρο με τους διασώστες να προσπαθούν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο τραυματίας ενώ στην αρχή φαινόταν να έχει τον σφυγμό, όσο περνούσε η ώρα, ολοένα και έπεφτε.

Ο μοτοσικλετιστής διακομίστηκε από το σημείο χωρίς τις αισθήσεις του, και έχει μεταφερθεί στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας ενώ ο οδηγός του ΙΧ, ο οποίος δεν έχει τραυματιστεί, παραμένει σε κατάσταση σοκ.