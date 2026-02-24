Πάτρα: Βρέφος πέντε μηνών με μηνιγγίτιδα στη ΜΕΘ- Ηλιάδης: Ύπουλο μικρόβιο, πρέπει να περιμένουμε

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΓΝΠ, στο Ρίο, νοσηλεύεται βρέφος πέντε μηνών, το οποίο διακομίστηκε εσπευσμένα από τη Ζάκυνθο, έπειτα από ραγδαία επιδείνωση της υγείας του, με διάγνωση μηνιγγιτοδοκικής σηψαιμίας και μικροβιακής μηνιγγίτιδας.

Τα επόμενα δύο 24ωρα χαρακτηρίζονται από τους γιατρούς ως ιδιαίτερα σημαντικά για την πορεία της υγείας του παιδιού, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να παρακολουθεί στενά κάθε εξέλιξη. Η κατάσταση του σύμφωνα με το Διευθυντή της ΜΕΘ Ανδρέα Ηλιάδη «είναι σοβαρή αλλά σταθερή. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα ύπουλο μικρόβιο και πρέπει να περιμένουμε» είπε στην ΕΡΤ.

Η επιχείρηση σωτηρίας στήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (22/02) στο Νοσοκομείο Ζακύνθου, όταν το βρέφος παρουσίασε σοβαρά συμπτώματα που ανησύχησαν τους γιατρούς.

Οργανώθηκε αεροδιακομιδή, προκειμένου το παιδί να μεταφερθεί στη ΜΕΘ Παίδων στο Ρίο, όπου υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές και εξειδικευμένο προσωπικό για την αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών.

Συγκλονιστική ειναι η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της μητέρας του βρέφους: «Σας παρακαλούμε όλους, κάντε μια προσευχή για το αγγελούδι μας, να πάνε όλα καλά. Τώρα σας χρειαζόμαστε όλους δίπλα μας».