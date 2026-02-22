Πότε πέφτει το Πατρινό Καρναβάλι του 2027;

Μεγάλης διάρκειας αναμένεται να είναι το Πατρινό Καρναβάλι το 2027, καθώς οι εκδηλώσεις θα φτάσουν έως τα μέσα Μαρτίου.

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, η τελευταία Κυριακή του καρναβαλιού (η λεγόμενη Αποκριά της Τυροφάγου) θα πέσει στις 14 Μαρτίου, ενώ η Καθαρά Δευτέρα θα ακολουθήσει στις 15 του μήνα. Η κορύφωση των εκδηλώσεων, όπως πάντα, αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες επισκέπτες και καρναβαλιστές, που θα δώσουν ζωή στους δρόμους της πόλης.

Πριν από τη μεγάλη παρέλαση της Κυριακής, η παρέλαση των μικρών θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα νωρίτερα, στις 7 Μαρτίου, ενώ η Τσικνοπέμπτη – ημέρα συνδεδεμένη με το παραδοσιακό γλέντι και το ψήσιμο – θα γιορταστεί στις 4 Μαρτίου.