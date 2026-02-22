Η κορύφωση του Πατρινού Καρναβαλιού 2026: Χρώματα, κέφι και φαντασμαγορικά άρματα- Δείτε LIVE τη Μεγάλη Παρέλαση

Η ώρα που το κέφι και η δημιουργία κορυφώνονται έφτασε και η καρναβαλική Πάτρα ζωντανεύει με χιλιάδες χαρούμενους καρναβαλιστές!

Η Μεγάλη Παρέλαση στο Πατρινό Καρναβάλι 2026 μαγνητίζει τα βλέμματα με πάνω από 50.000 καρναβαλιστές σε 190 πληρώματα και πλήθος αρμάτων. Ένα πολύχρωμο, ζωντανό και γεμάτο χορό ανθρώπινο ποτάμι ξεχύνεται στους δρόμους της πόλης, στέλνοντας μηνύματα χαράς, αισιοδοξίας και δημιουργίας.

Η παρέλαση ξεκινάει με τα άρματα του Δήμου Πατρέων – Προπομπός-«Patras Carnival Dj», Βασιλιάς Καρνάβαλος-Διόνυσος, άρμα Βασίλισσας Μαρίζας Φλωράτου, «Paint the City», «Ούτε στάλα νερό», «ΟΠΕΚΕ Μπε…», «Αρλεκίνοι» για το Πανεπιστήμιο Πατρών, «Ο Αγροτοφάγος», τα άρματα του Καρναβαλιού των Μικρών («Καρναβαλική Πνοή», «Ο Μπάμπης με τα 40 πόδια», «Το Κυνήγι», «Αφύπνιση-Ενημέρωση», «Συναυλία-Αγωνιστική Πορεία», «Ο Λογικός Άνθρωπος», «Το Σχολείο») και τα 28 άρματα-τροχήλατες κατασκευές των πληρωμάτων, δημιουργώντας ένα φαντασμαγορικό θέαμα γεμάτο χρώματα, μουσική και αστείρευτη ενέργεια.

Οι πρωτότυπες στολές, τα καλλιτεχνικά και σατιρικά θέματα των πληρωμάτων, καθώς και οι ευρηματικές κατασκευές των αρμάτων, προσδίδουν μεγαλείο και μοναδική ατμόσφαιρα στην κορύφωση του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.

