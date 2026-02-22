Καρναβάλι 2026: Η πόλη στους ρυθμούς της Μεγάλης Παρέλασης- Κι άλλες ΦΩΤΟ

Περισσότεροι από 50.000 καρναβαλιστές, οργανωμένοι σε 190 πληρώματα, κατακλύζουν τους δρόμους της Πάτρας, παρουσιάζοντας ευφάνταστες, καλλιτεχνικές και σατιρικές δημιουργίες που αποσπούν το θερμό χειροκρότημα του κόσμου στη Μεγάλη Παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.

Χιλιάδες πολίτες και επισκέπτες έχουν πάρει θέση κατά μήκος της διαδρομής, μετατρέποντας το κέντρο της πόλης σε μια πολύχρωμη σκηνή γιορτής, γεμάτη μουσική, παλμό και ασταμάτητο ενθουσιασμό, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τον ξεχωριστό χαρακτήρα και τη δυναμική της κορυφαίας καρναβαλικής εκδήλωσης.