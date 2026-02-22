Πάτρα: Θανατηφόρο τροχαίο στην Οβρυά τα ξημερώματα- Νεκρή 45χρονη γυναίκα

Τραγικό τροχαίο σημειώθηκε στις 2:30 τα ξημερώματα της Κυριακής στην Οβρυά, στη διασταύρωση των οδών Δημοκρατίας και Οδυσσέα Ανδρούτσου.

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα, με αποτέλεσμα το ένα όχημα να ανέβει στο πεζοδρόμιο, να ξηλώσει την πινακίδα επιχείρησης και να ακινητοποιηθεί λίγα μέτρα πιο πέρα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Δυστυχώς, μία 45χρονη γυναίκα, που επέβαινε ως συνοδηγός σε ένα από τα οχήματα, ανασύρθηκε νεκρή. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν και τραυματισμοί, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση των εμπλεκομένων.

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.