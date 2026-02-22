Πάτρα: Θανατηφόρο τροχαίο στην Οβρυά τα ξημερώματα- Νεκρή 45χρονη γυναίκα

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος
Τραγικό τροχαίο σημειώθηκε στις 2:30 τα ξημερώματα της Κυριακής στην Οβρυά, στη διασταύρωση των οδών Δημοκρατίας και Οδυσσέα Ανδρούτσου.
Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα, με αποτέλεσμα το ένα όχημα να ανέβει στο πεζοδρόμιο, να ξηλώσει την πινακίδα επιχείρησης και να ακινητοποιηθεί λίγα μέτρα πιο πέρα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
Δυστυχώς, μία 45χρονη γυναίκα, που επέβαινε ως συνοδηγός σε ένα από τα οχήματα, ανασύρθηκε νεκρή. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν και τραυματισμοί, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση των εμπλεκομένων.
Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
Πατρινό Καρναβάλι 2026: Γέμισε τους δρόμους ο "θησαυρός" της Πάτρας στη Νυχτερινή ποδαράτη - ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ
Αίγιο: Σύλληψη 45χρονου για τους πυροβολισμούς σε ανήλικους
Ο Τραμπ αυξάνει στο 15% τους δασμούς σε όλες τις εισαγωγές παγκοσμίως
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr