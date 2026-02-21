Αίγιο: Σύλληψη 45χρονου για τους πυροβολισμούς σε ανήλικους

Στη σύλληψη του 45χρονου που φέρεται να πυροβόλησε τέσσερις ανηλίκους χθες το βράδυ κοντά στα σκαλάκια της Φιλοποίμενος, προχώρησαν σήμερα το απόγευμα αστυνομικοί της Ασφάλεια Αιγίου.

Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ομολόγησε την πράξη του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, όταν οι τέσσερις ανήλικοι περπατούσαν στην περιοχή και δέχθηκαν πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Αιγίου. Τρεις από αυτούς νοσηλεύτηκαν εκτός κινδύνου, ενώ ο τέταρτος μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων με τραύματα στα πόδια, όπου σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.