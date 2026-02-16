Λαμία-Πάτρα σε μια 1,5 ώρα -Προχωρά ο νέος αυτοκινητόδρομος

Με την ολοκλήρωσή του, η διαδρομή Λαμία – Πάτρα αναμένεται να «σπάσει» το ψυχολογικό φράγμα των τριών ωρών, πέφτοντας περίπου στη μιάμιση ώρα

Σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες στον άξονα Μπράλος – Άμφισσα, που αλλάζει τις μετακινήσεις και φέρνει πιο κοντά την Κεντρική με τη Δυτική Ελλάδα. Παρά την παράταση που έχει δοθεί στο χρονοδιάγραμμα, η εικόνα δείχνει ότι το έργο έχει «πάρει μπροστά» για τα καλά, με τα εργοτάξια να δουλεύουν σε πολλαπλά μέτωπα και την πρόοδο να είναι πλέον ορατή σε μεγάλο μέρος της χάραξης. Ο συγκεκριμένος δρόμος δεν είναι απλώς μια ακόμη αναβάθμιση επαρχιακού άξονα. Αποτελεί κομβικό τμήμα της διαγώνιας σύνδεσης Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο και έρχεται να αλλάξει ουσιαστικά τον χάρτη των μετακινήσεων στη Στερεά Ελλάδα. Με την ολοκλήρωσή του, η διαδρομή Λαμία – Πάτρα αναμένεται να «σπάσει» το ψυχολογικό φράγμα των τριών ωρών, πέφτοντας περίπου στη μιάμιση ώρα, μετατρέποντας μια μέχρι σήμερα κουραστική και χρονοβόρα μετακίνηση σε πολύ πιο βατή υπόθεση για οδηγούς, επαγγελματίες μεταφορείς και επισκέπτες.

Οι εργασίες έχουν μπει σε πλήρη εξέλιξη, με ορατή πρόοδο σε μεγάλο μέρος της χάραξης και έντονη δραστηριότητα εργοταξίων σε διαφορετικά σημεία του έργου. Παράλληλα, αντιμετωπίζονται σταδιακά οι κατασκευαστικές προκλήσεις που προκύπτουν από το δύσκολο ανάγλυφο της περιοχής, με τη διάνοιξη των σηράγγων να προχωρά, τα χωματουργικά και τεχνικά έργα να εξελίσσονται και τον συνολικό σχεδιασμό να στοχεύει ξεκάθαρα στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, της ταχύτητας κυκλοφορίας και της λειτουργικής σύνδεσης ανάμεσα στην ανατολική και τη δυτική Ελλάδα. Η αναβάθμιση αφορά δύο υποτμήματα, το Μπράλος – αρχή παράκαμψης Γραβιάς και το Μεταλλεία Βωξίτη – Άμφισσα, με συνολικό μήκος περίπου 24 χιλιομέτρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παράκαμψη Γραβιάς έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Το τεχνικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει δύο σήραγγες συνολικού μήκους άνω των 4.600 μέτρων, επτά γέφυρες και έξι ισόπεδους κόμβους, με στόχο τη δραστική βελτίωση της ασφάλειας και της ταχύτητας κυκλοφορίας. Η τελική ημερομηνία περαίωσης του έργου μεταφέρθηκε πλέον στις 9 Φεβρουαρίου 2028, λόγω καθυστερήσεων που σχετίζονται κυρίως με τις απαλλοτριώσεις γης στην περιοχή των στομίων των σηράγγων. Η αρχική ημερομηνία ολοκλήρωσης ήταν η 15η Αυγούστου 2027, όμως η έναρξη εργασιών σε ιδιωτικές εκτάσεις κατέστη δυνατή μόλις τον Νοέμβριο του 2024, γεγονός που μετέθεσε το χρονοδιάγραμμα της δεύτερης τμηματικής προθεσμίας έως τις 25 Ιουνίου 2025.