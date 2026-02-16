Αγρίνιο: Στο Νοσοκομείο δύο νεογέννητα δίδυμα 17 ημερών λόγω επιπλοκών από ίωση

Στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου διακομίστηκαν την Κυριακή δύο νεογέννητα δίδυμα, ηλικίας μόλις 17 ημερών, μετά από επιπλοκές που προκάλεσε ιογενής λοίμωξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίωση παρουσίασε επιδείνωση, με αποτέλεσμα τα βρέφη να εμφανίσουν αναπνευστική δυσχέρεια και να κριθεί απαραίτητη η άμεση μεταφορά τους στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στις απαιτούμενες ιατρικές ενέργειες, ενώ τα νεογνά βρίσκονται υπό συνεχή παρακολούθηση από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Όπως αναφέρει το sinidisi.gr, η κατάσταση της υγείας τους αξιολογείται διαρκώς και θα παραμείνουν νοσηλευόμενα μέχρι να υπάρξει πλήρης σταθεροποίηση και να λάβουν εξιτήριο.