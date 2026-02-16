Ώρα Πατρών: Επίθεση στη δημοτική αρχή για τα δημοτικά τέλη

Στο ζήτημα των δημοτικών τελών στην Πάτρα αναφέρεται με ανακοίνωσή της η δημοτική παράταξη Ώρα Πατρών.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται αναλυτικά:

Με αυταρέσκεια η Δημοτική αρχή Πελετίδη ότι οι αυξήσεις στα τέλη που προσθέτει στις πλάτες των δημοτών είναι μικρότερη από άλλες πόλεις πρόσθεσε νέα βάρη.

Ανέφερε πόλεις κάτ' επιλογήν, για να ενισχύσει την πολιτική των αυξήσεων και η Δημοτική αρχή έχει ήσυχη την συνείδησή της απέναντι στα λαϊκά στρώματα και την εργατική τάξη.

Είπε όμως μέρος της αλήθειας.

Θα μπορούσαν οι πατρινοί να έχουν σημαντική μείωση και τα χαμηλά εισοδήματα να έχουν πλήρη απαλλαγή.

Ο νόμος προβλέπει ότι η δημοτική αρχή δεν χρειάζεται να εφαρμόσει οριζόντιες λύσεις που είναι άδικες άλλα μπορεί να λαμβάνεται υπόψη η φοροδοτική ικανότητα, η τοποθεσία, ή εμπορικότητα κ.α.

Δηλαδή τα προσφυγικά σπίτια στο Ρίο είναι άδικο να έχουν τον ίδιο συντελεστή με τη βίλα των 500 τετραγωνικών που συνορεύουν και διαθέτουν πισίνα.

Το μικρό συνοικιακό κατάστημα των 50-60 τετραγωνικών μέτρων είναι άδικο να έχει τον ίδιο συντελεστή με το κατάστημα σε έναν εμπορικό δρόμο στο κέντρο της πόλης.

Στο γειτονικό Αίγιο οι τράπεζες πληρώνουν 22€ το τετραγωνικό στην Πάτρα της κομμουνιστικής δημοτικής αρχής μόλις 7€!!!

Ο συντελεστής παλαιότητας, η διασύνδεση με την φοροδοτική ικανότητα, η εμπορικότητα του δρόμου, θα μπορούσαν να αποτελέσουν στοχευμένη παρέμβαση μειώσεων για τα λαϊκά νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις.

Το προτείνει αυτό η Λαϊκή Συσπείρωση στη Θεσσαλονίκη αναφέροντας προς το δημοτικό συμβούλιο της πόλης "ποιους άραγε εξυπηρετεί να υπάρχουν μόνο δύο ζώνες για συντελεστές";

"Ο μικρός επαγγελματίας που έχει ένα γραφείο το ίδιο με τα υποκαταστήματα των μεγάλων τραπεζών;

Ένα μικρό εμπορομάγαζο στην Παπάφη το ίδιο με τις πολυεθνικές στην Τσιμισκή; ο καφετζής- μπουγάτσα της γειτονιάς μου το ίδιο με τους μεγαλοξενοδόχους";

Αναρωτιέται η Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλονίκης..

Εδώ που έχουν την εξουσία γιατί δεν εφαρμόζουν το πρόγραμμά τους θα ναι και προθάλαμος για να τους δώσουν οι πολίτες στο επόμενο βήμα την κυβέρνηση εκτός αν αρέσκονται στην αντιπολίτευση.

Η παράταξή μας Ώρα Πατρών το 2021 έχει προτείνει τα παραπάνω στην δημοτική αρχή.

Γιατί δεν τα υλοποιούν φοβούνται να ενοχλήσουν τις πολυεθνικές τα πολυκαταστήματα και τις τράπεζες;

Το πρόβλημα φυσικά δεν είναι μόνο αυστηρά η αύξηση των τελών αλλά πώς βλέπει μία οραματική Δημοτική αρχή το τεχνικό πρόγραμμα, τον προϋπολογισμό σε ποια κατεύθυνση;

Δεν είπε στο προεκλογικό της πρόγραμμα η Λαϊκή Συσπείρωση για τις νέες αυξήσεις, για την είσπραξη οφειλών από κλήσεις, αντίθετα είχαμε φαινόμενα είσπραξης από λογαριασμούς συμπολιτών μας με προβλήματα υγείας και μισθούς πείνας.

Η δημοτική αρχή (αριστερή κατά τα λόγια τους) κινείται σε ράθυμους ρυθμούς και αρέσκεται να συγκρίνεται με άλλες δημοτικές αρχές του συστήματος αλλά και εκεί δεν υπερτερεί..

Πώς καταγράφει και αξιοποιεί τη δημοτική περιουσία όταν δεν γνωρίζει τους ενοικιαστές που χρωστούν χιλιάδες ευρώ;

Ποια είναι τα έσοδα από διαφημίσεις, και γιγαντοαφίσες, πάνελ, οθόνες που έχουν κατακλίσει την πόλη; Μηδενικά.

Ποια η αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου;

Γιατί δεν δημιουργεί η ΔΕΥΑΠ ενεργειακή κοινότητα να παρέχει σε ευάλωτες ομάδες δωρεάν ρεύμα;

Κοκορεύεται για τα έργα της προηγούμενων δημοτικών αρχών τα οποία στοιχίζουν δύο και τρεις φορές επιπλέον με τις αρρυθμίες της.

Μας υπενθύμισε ο αντιδήμαρχος ότι ο δήμος Πατρέων καλείται να πληρώσει 1.310.000€ για τέλη ταφής απορριμμάτων και 1.940.000€ για την ανακύκλωση;

Δεν είναι υπεύθυνοι που δεν προχώρησαν την ανακύκλωση και θάβονται τα σκουπίδια στην Ξερόλακα;

Δυστυχώς για την πόλη μας από τη μία έχουμε την αδιέξοδο κυβερνητική πολιτική που θέλει σφιχταγκαλισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης ώστε να την στραγγαλίσει αφού την φοβάται σαν θεσμό.

Από την άλλη έχουμε την πολιτική του στενού κομματισμού της Λαϊκής Συσπείρωσης που μας οδηγούν στα ίδια αδιέξοδα.

Η πρότασή μας για να απαλλαγούν οι πυρόπληκτοι που είχαμε διατυπώσει από το φθινόπωρο είδαμε ότι έχει συμπεριληφθεί.

Καλούμε να απαλλαγούν από όλα τα δημοτικά τέλη και οι κτηνοτρόφοι που είδαν τα κοπάδια τους να δολοφονούνται από την ευλογιά..