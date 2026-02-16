Καισαριανή: Σταμάτησε η δημοπρασία στο eBay, κατέβηκαν οι φωτογραφίες

Όποιος επισκεφθεί πλέον τη σχετική σελίδα θα διαπιστώσει ότι η δημοπρασία έχει τερματιστεί από τον ίδιο τον πωλητή. Ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστό αν το υλικό πουλήθηκε ή αν υπήρξε παρέμβαση της ελληνικής πολιτείας προκειμένου να αποκτήσει τις φωτογραφίες και να ελέγξει την αυθεντικότητά τους.

Δεν είναι πλέον διαθέσιμες οι φωτογραφίες από την εκτέλεση στην Καισαριανή , οι οποίες είχαν αναρτηθεί προς πώληση στο eBay από Βέλγο πωλητή και φέρονται να αποτελούν το πρώτο φωτογραφικό ντοκουμέντο μίας από τις μεγαλύτερες ναζιστικές θηριωδίες της περιόδου της Κατοχής.

Οι φωτογραφίες αυτές φέρονται να εντοπίστηκαν σε άλμπουμ ενός Γερμανού αξιωματικού που υπηρετούσε εκείνη την εποχή στη Μαλακάσα και τις εμφάνισε προς πώληση σε δημοπρασία στο eBay ένας Βέλγος, χωρίς να γνωρίζουμε ούτε πώς βρέθηκαν στην κατοχή του, ούτε ποιος ήταν ο φωτογράφος. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση της γνησιότητας του φωτογραφικού υλικού.

Η σελίδα του Facebook που ανέβασε τις φωτογραφίες είναι η Greece at WWII Archives.

Ξεκίνησαν οι πρώτες ταυτοποιήσεις



Στις φωτογραφίες φαίνονται καθαρά ορισμένα από τα πρόσωπα των 200 αντιστασιακών που εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς. Ήδη έχει ξεκινήσει η άτυπη ταυτοποίησή τους.

Ο ψηλός άντρας με το λευκό πουκάμισο που φαίνεται σε μια από τις φωτογραφίες να οδηγείται από τους Γερμανούς στον τοίχο είναι ο Βασίλης Παπαδήμας, αδελφός του εκδότη και αντιστασιακού Δημήτρη Παπαδήμα που εκτελέστηκε εκείνη την ημέρα.

Ποιος ήταν ο αντιστασιακός Βασίλης Παπαδήμας



Ο Βασίλης Παπαδήμας γεννήθηκε στην Πύλο το 1909. Εργαζόταν στο εργοστάσιο της Ανώνυμης Εταιρείας Οινοπνευματοποιίας στη Γιάλοβα Μεσσηνίας και είχε πολεμήσει στο αλβανικό μέτωπο.

Το 1938 πήρε πτυχίο πρακτικού μηχανικού. Εργαζόταν στο εργοστάσιο της Ανώνυμης Εταιρείας Οινοπνευματοποιίας (ΑΕΟΠ) στη Γιάλοβα Μεσσηνίας.

Στις 6 Αυγούστου 1941 συνελήφθη από Ιταλούς καραμπινιέρους και Έλληνες χωροφύλακες, βάσει καταλόγων που είχαν παραδοθεί στους κατακτητές. Αρχικά μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο του Ναυπλίου και κατόπιν στη Λάρισα, πριν οδηγηθεί τελικά στην εκτέλεση στην Καισαριανή.

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα», η τραγωδία δεν σταμάτησε εκεί για την οικογένειά του: Η μητέρα του υπέστη εγκεφαλικό και πέθανε σαράντα ημέρες μετά την εκτέλεση του γιου της. Ο αδελφός του, Δημήτρης Παπαδήμας, γνωστός εκδότης και αντιστασιακός που έφυγε από τη ζωή το 2016, είχε ενταχθεί στην Αντίσταση από νεαρή ηλικία. Όπως έχει καταγραφεί, βρέθηκε και ο ίδιος κοντά στο ενδεχόμενο εκτέλεσης στην Καισαριανή, ενώ αργότερα εξορίστηκε στη Μακρόνησο.