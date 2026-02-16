Εκτροχιάστηκε τρένο στην Ελβετία λόγω χιονοστιβάδας, πληροφορίες για τραυματίες

Περίπου 80 άτομα επέβαιναν στο τρένο όταν εκτροχιάστηκε κοντά στο Goppenstein, στο καντόνι του Βαλαί στην Ελβετία.

Ένα επιβατικό τρένο στην Ελβετία εκτροχιάστηκε το πρωί της Δευτέρας 16.02.2026, με την αστυνομία να εκφράζει φόβους ότι υπάρχουν τραυματίες, καθώς χιονοστιβάδα χτύπησε τη σιδηροδρομική γραμμή, όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr">16.02.2026 - 07h00, Goppenstein, déraillement d'un train, probablement avec blessés, intervention en cours, plus d'informations suivront. <a href="https://t.co/D6pAkN6sFl">pic.twitter.com/D6pAkN6sFl</a></p>— Police Valais (@PoliceValais) <a href="https://twitter.com/PoliceValais/status/2023288031793332376?ref_src=twsrc%5Etfw">February 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Το τρένο είχε αναχωρήσει από το Spiez στις 6:12 π.μ. και κατευθυνόταν προς το Brig, όταν εκτροχιάστηκε γύρω στις 7 το πρωί σήμερα.

Εκπρόσωπος της BLS δήλωσε στην 20 Minuten ότι ο εκτροχιασμός προκλήθηκε από χιονοστιβάδα, προσθέτοντας: «Οι επιβάτες θα απομακρυνθούν σύντομα».

Η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι οι τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών είναι «πιθανοί», σημειώνοντας ότι έχει ήδη ξεκινήσει επιχείρηση αντιμετώπισης του περιστατικού.

Μετά το συμβάν, οι Swiss Federal Railways (SBB) ανακοίνωσαν ότι η σιδηροδρομική γραμμή τίθεται εκτός λειτουργίας, με τη διακοπή να αναμένεται να διαρκέσει έως τις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης (17.02.2026).

Το περιστατικό σημειώνεται μόλις λίγες ημέρες αφότου άλλη χιονοστιβάδα έπληξε την ίδια περιοχή.